Xabi Alonso los separa a ambos jugadores, el problema se va de madre

En el último enfrentamiento quedó a las claras las diferencias que hay entre Vinicius y el joven Franco Mastantuono. El jugador brasileño no tiene confianza alguna en el zurdo argentino, que además ha ocupado el puesto de su amigo Rodrygo Goes. El ex de River Plate acaba de cumplir los 18 años y tuvo sus primeros minutos en el conjunto blanco contra CA Osasuna, pero sin embargo Rodrygo se quedó sin minutos.

Esto ha hecho que el joven futbolista sudamericano no ha sido bien acogido por el sector del vestuario liderado por Vinicius. Los brasileños y los argentinos tienen una gran rivalidad, por lo que no ven con buenos ojos la llegada de un jugador que además ocupa la posición de Rodrygo Goes. En el entrenamiento antes del Real Oviedo-Real Madrid hubo más que palabras entre ambos jugadores y Xabi Alonso ha tenido que tomar cartas en el asunto.

Mastantuono y Vinicius apenas se hablan

Los dos jugadores apenas tienen relación entre ambos y eso se ha notado en el vestuario. Fede Valverde es quien tutela al zurdo argentino y tampoco le gusta que Vinicius Junior le meta presión para proteger a su compatriota Vinicius. El joven centrocampista argentino se ha apoyado en Fede Valverde en su llegada a Madrid, pero esta trifulca con Vinicius le hace daño. El jugador uruguayo es el gran valedor de Mastantuono en el Real Madri, por lo que también hablará con el jugador brasileño.

Mastantuono ha costado más de 60 millones de euros, por lo que es una gran apuesta por parte del club. Entonces ni Xabi Alonso ni Florentino Pérez van a apoyar esta trifulca de Vinicius con un jugador recién llegado, algo que lo van a solventar de inmediato.

Ahora el foco toca ponerlo en el partido contra el Real Oviedo

El conjunto asturiano es el gran reto que tiene por delante ahora el Real Madrid. Vinicius va a ser titular y Mastantuono seguramente pueda aportar desde la banca, con Brahim desde la titularidad. Ahora bien, este capítulo no está cerrado y seguramente pueda haber más noticias en el futuro del Real Madrid.