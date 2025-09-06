Xabi Alonso marca territorio y la falta de compromiso se castiga en este nuevo Real Madrid

Xabi Alonso como entrenador en estos meses está marcando el territorio y ha dejado un claro aviso a navegantes dentro del vestuario del Real Madrid: "o defiendes o te vas". Este mensaje además ha tenido un protagonista muy claro, coomo es la figura de Vinicius Junior. El técnico donostiarra no va a pasar ni una y 'Vini' fu suplente por no defender ni entranar a tope, según ha filtrado una fuente interna.

La suplencia del 7 brasileño en el estadio Carlos Tartiere fue un mensaje muy claro, pero esta 'batalla' se viene combatiendo desde el Mundial de Clubes. Después del partido contra el PSG en semifinales, donde ganó el equipo francés por goleada por 4-0, ambos se reunieron para tratar este tema de la falta de compromiso. En vez de acercarse las posturas, la herida se ha agrandado y el jugador sudamericano piensa que existe un agravio comparativo entre él y Mbappé. Cree que es considerado un gregario para el jugador francés, al que no se le pide trabajar sin balón como a él.

Xabi Alonso está decepcionado con su actitud

El técnico, por su parte, se siente decepciondo por el momento con un Vinicius del que esperaba un paso adelante. De momento no ha visto la voracidad que esperaba de él, donde Mbappé además le ha pasado por la derecha como el líder del Real Madrid. Con la llegada de la liguilla de la UEFA Champions League, espera Xabi Alonso ver una mejor versión de Vinicius Junior.

Vinicius quiere renovar y ser el mejor pagado del Real Madrid, con el mismo salario que Kylian Mbappé. Esto es algo que no ha gustado nada a Florentino Pérez ni a la cúpula del Real Madrid, puesto que además el brasileño ha bajado mucho el rendimiento.

Vinicius cree que con Ancelotti tenía mejor trato

El brasileño tenía mucha confianza con Ancelotti, algo que no siente con Xabi Alonso. Esto lo ha comentado en el vestuario, con un clan brasileño con el que tiene relación. Rodrygo Goes fue titular contra el Real Oviedo, pero a él le tocó la suplencia y no le ha guastado nada.