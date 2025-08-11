Xabi Alonso, muy preocupado porque las lesiones lo han convertido en un problema, acepta la salida

David Alaba está viviendo uno de los momentos más difíciles de su carrera. Las lesiones le han frenado y lo han convertido en una preocupación constante para el Real Madrid. El defensa sabe que no está rindiendo al nivel esperado y que eso afecta tanto al equipo como a su propio futuro. Por eso, aunque le duele, empieza a aceptar que su etapa en el Santiago Bernabéu podría estar llegando a su fin.

Alaba tiene claro que su prioridad ahora es recuperar su mejor versión. Este último año en el club será crucial para demostrar que aún puede ser un pilar en la defensa blanca. Pero la directiva ya contempla la posibilidad de abrir la puerta a una salida si llega una oferta interesante. Él mismo ha reconocido que, si ese momento llega, no pondrá problemas. El jugador también valora la opción de buscar nuevos retos fuera, entendiendo que puede ser lo mejor para él y para el club.

🔴 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗦𝗘 𝗦𝗘́𝗣𝗔𝗥𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗗𝗔𝗩𝗜𝗗 𝗔𝗟𝗔𝗕𝗔 ! 😳❌



Le joueur est friable physiquement et a un très gros salaire. 😬



Cependant, il ne veut pas quitter le club. 🙅‍♂️



🗞️ @diarioas pic.twitter.com/dBHTfI0sa5 — Vibes Foot (@VibesFoot) August 7, 2025

Arabia Saudí, el destino que sigue al acecho

El futuro de Alaba podría estar en tierras lejanas. Arabia Saudí, que ya ha cerrado traspasos importantes desde el Real Madrid como el de Karim Benzema, sigue muy de cerca la situación del brasileño. Aunque todavía no hay ofertas oficiales, el interés de clubes árabes por contar con su experiencia y calidad está presente.

Alaba, sin embargo, no quiere pensar aún en la liga árabe. Su sueño sigue siendo despedirse del Real Madrid mostrando su mejor nivel. Sabe que las lesiones han complicado su camino, pero su compromiso es total para darlo todo en esta última etapa. Al mismo tiempo, está abierto a nuevas oportunidades si el club decide no renovarlo, consciente de que es momento de ser realista.

El defensa ya ha tenido minutos en partidos amistosos para recuperar ritmo y confianza. Su intención es dejar una buena imagen en el Bernabéu y afrontar con dignidad lo que venga después. Por ahora, Alaba se centra en el presente y en volver a ser ese jugador imprescindible que todos esperaban. Alaba sabe que el camino no será fácil, pero está decidido a luchar hasta el último minuto por ganarse un lugar.