Xabi Alonso, muy sincero, o cambia o está fuera, le da igual que fuera intocable con Ancelotti

Xabi Alonso ha tenido una sincerca conversación con Eduard Camavinga, al que considera prioritario para su esquema en el centro del campo en el Real Madrid. Debe de cambiar y asumir mayor protagonismo con balón, de lo contrario perderá el estatus que se ganó con el técnico. El centro el campo es prioritario para Alonso, que además ha apostado por Arda Guler en el Mundial de Clubes como medio creador.

Camavinga a la hora de generar juego tiene carencias, algo que con Ancelotti también lo llevó al costado izquierdo para ayudar en la faceta defensiva. Alonso cree en el jugador francés, pero necesita que en la base de la jugada le de más cosas. Confía en trabajar con él en la pretemporada y, así, formar un centrocampista total que pueda ayudar en ambas fases del juego.

Camavinga con Ancelotti era más destructivo

Con el técnico italiano tenía una labor más destructiva, tanto en el centro del campo como cuando le hizo jugar en el lateral izquierdo. En el caso de Xabi Alonso, por regla general juega con tres centrales y dos carrileros con mucha altura, que en este caso serán Alvaro Carreras y Trent Alexander Arnold. En el mediocampo estarán tres jugadores, Federico Valverde, Arda Guler y Aurelien Tchouameni. Camavinga puede entrar en esta posición, mientras que su compatriota ocupe un puesto en la zaga.

Dani Ceballos es otro jugador que puede aportar creatividad en el centro del campo, pero no goza de la confianza de Xabi Alonso. Por lo tanto, si Camavinga crece en la faceta creativa, podría pasar de la duda a ser una certeza absoluta para el entrenador. En la pretemporada confía en dar un paso adelante y ser titular clave en el Real Madrid.

Xabi Alonso confía en sacar lo mejor de él

El entrenador donostiarra fue un excelente centrocampista, por lo que confía en poder optimizar a sus jugadores que juegan en la misma posición. Además de usar a Arda Guler para ayudar en la creación, sabe que puede hacer lo mismo con Camavinga. El francés no ha colmado todas las expectivas que había depositadas en él, por lo que le toca demostrar.