Xabi Alonso no le habla, la relación se ha torcido, no seguirá a pesar de ser de lo mejor del Real Madrid

Xabi Alonso no cuenta con Rodrygo Goes y se lo ha hecho saber durante este Mundial de Clubes. A expensas de la eliminatoria de cuartos de final contra el Borussia Dortmund, el rol del jugador brasileño es absolutamente secundario. La relación entre entrenador y el jugador, de 24 años, se ha torcido. Por lo tanto, no seguirá a pesar de haber sido uno de los jugadores más importantes del Real Madrid en los últimos años.

El protagonismo de Rodrygo ha ido a menos a lo largo de esta temporada 24-25. Desde la final de la Copa del Rey, Arda Guler ha cogido la titularidad y se hace fuerte en el vestuario. Por lo tanto, su situación es compleja y además el entrenador ha demostrado que no confía en él. El dibujo de 3-5-2 le deja con menos opciones, puesto que la delantera está copada por Mbappé, Vinicius y un Gonzalo García que ha roto a marcar goles en este Mundial de Clubes.

Rodrygo Goes mira a la Premier League de cara a su futuro, donde tiene dos ofertas de Newcastle y de Arsenal, respectivamente. Esperará, eso sí, a su regreso de Estados Unidos para tomar la decisión que más le convenga junto al club.

La relación entre Alonso y Rodrygo no es buena

El futbolista brasileño confiaba en aprovechar el cambio de entrenador para volver a la titularidad. Sin embargo, la llegada de Xabi Alonso ha sido todo lo contrario. El entrenador no cuenta con él y se lo ha hecho saber, donde ha sido suplente en estos partidos del Mundial de Clubes. Por lo tanto, todo hace indicar que para hacer caja saldrá el jugador con destino al fútbol inglés.

Rodrygo es el gran apoyo que tiene Vinicius en el vestuario. El futbolista, con 24 años, ya con Ancelotti llevó una línea descendente que se ha corroborado durante esta temporada. De momento, le tocará esperar en el banquillo en la eliminatoria de cuartos de final contra el Borussia Dortmund.

Alonso además recibe a Mastantuono

La llegada del joven argentino además ocupa una plaza que será competencia directa para Rodrygo Goes. El fututo pinta oscuro para el futbolista, que en la Premier Leagu seguramente tenga más opciones de ser titular.