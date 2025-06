Xabi Alonso no quiere ni que entrene con el Real Madrid, ha pedido al presidente que lo venda o lo regale

El Real Madrid define poco a poco su plantilla, y uno de los nombres que no cuenta para nada en el conjunto blanco es Reiner. El futbolista brasileño, firmado en 2020 por 30 millones d eeuros, no tiene hueco alguno en el club blanco. Le queda un año de contrato y llegó a la vez que Vinicius y Rodrygo, pero lejos estuvo de tener ese rendimiento exitoso. Estuvo cedido en el Borussia Dortmund y en el Girona, ambas experiencias decepcionantes y que han hecho que no tenga sitio, a falta de un año de contrato.

Reinier Jesús regresa tras haber estado cedido en el Granada, con 24 partidos jugados. Apenas un balance de un gol y 4 asistencias es su discreto bagaje en 24 partidos disputados en LaLiga Hypermotion. El delantero suma cuatro cesiones aciagas, desde su fichaje en enero de 2020. El club blanco le busca destino, mientras que el futbolista se entrena en Brasil a la espera de encontrar equipo.

Se le busca equipo a Reinier Jesús

El jugador ha regresado al equipo blanco terminar su cesión en el Granada. Tras tener vacaciones en Brasil, al jugador le toca regresar a Valdebebas... pero no con el primer equipo, ya que ni Xabi Alonso ni el club cuentan con él. Evidentemente no ha viajado a Estados Unidos para formar parte de la plantilla que disputará el Mundial de Clubes.

Reiner no fue citado por el club para arrancar el 9 de junio, en el primer día de Xabi Alonso en Valdebebas. Por lo tanto, mientras está en Brasil entrenándose, le tocará esperar a la segunda semana de julio para poder aparecer por la Ciudad Real Madrid. Ni siquiera cuenta el jugador para poder formar parte del Castilla de Arbeloa, que tampoco cuenta con él. Por lo tanto, Reinier Jesús tiene todas las puetas cerradas, por lo que no le queda otra que buscar equipo antes de que arranque la temporada.

Agotar su contrato en el Real Madrid

Sólo le queda un año de contrato a Reiner Jesús. Borussia Dortmund, Girona, Frosinone y Granada han sido las cuatro cesiones consecutivas, donde no ha cuajado en ninguna. Se espera que pueda conseguir un último destino y dejar el Real Madrid como agente libre.