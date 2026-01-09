Xabi Alonso no se calla y responde a Simeone por la polémica con Vinícius

El Real Madrid vence al Atlético de Madrid en la Supercopa de España, pero la polémica se traslada fuera del marcador. Xabi Alonso alza la voz tras un episodio tenso entre Simeone y Vinícius que no pasó desapercibido.

Un derbi tenso decidido por la mínima… y marcado por la polémica

El Real Madrid logró una victoria ajustada (1-2) ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí. Un triunfo sufrido, trabajado y resuelto con oficio por los blancos, que tuvieron que resistir hasta el último minuto ante un Atlético combativo y exigente.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el foco se desplazó a una imagen que generó una gran polémica. Durante el cambio de Vinícius Júnior, las cámaras captaron un intercambio verbal entre el futbolista del Real Madrid y Diego Simeone. Según explicó Paco González en la Cadena COPE, las imágenes de Movistar+ recogieron cómo el técnico rojiblanco se dirigía al brasileño con una frase contundente: “Florentino te va a echar, acuérdate luego”.

Esto de Simeone con Vinicius me tiene a lagrimones.pic.twitter.com/jH2UGuQrSc — Offsider (@Offsider_ES) January 8, 2026

El episodio no pasó desapercibido ni para los aficionados ni para el vestuario blanco. Vinícius, acostumbrado a convivir con la presión y la provocación, vivió un nuevo capítulo de tensión en un partido ya de por sí cargado de emociones. Esta vez, sin embargo, la reacción llegó desde el banquillo madridista.

Xabi Alonso estalla: “No todo vale”

Tras el encuentro, Xabi Alonso compareció ante los medios y no escondió su malestar. El técnico del Real Madrid, visiblemente serio, respondió con firmeza a lo sucedido y señaló directamente la actitud de Simeone. Sus palabras marcaron un antes y un después en la polémica.

“No me ha gustado el momento, porque he visto que el Cholo le ha dicho algo y para mí esas cosas traspasan el respeto”, explicó Xabi Alonso ante las cámaras de Movistar+. “Luego he visto lo que le ha dicho y no me gusta que se dirijan así a mis compañeros. Yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario, no todo vale”, añadió con gesto serio.

🗣️ Xabi Alonso: "Yo intento ser respetuoso con los jugadores rivales, y cuando he escuchado lo que ha dicho me gusta menos, Simeone no es un ejemplo de buen deportista y hay LÍMITES."



CHAPÓ 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/mEbpRqZPqz — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 8, 2026

El mensaje fue claro y directo. En la posterior rueda de prensa, el entrenador insistió en su postura y elevó el tono crítico: “No es ejemplo de buen deportista. Todo lo que pasa en el campo tiene un límite”. Una declaración poco habitual en Xabi Alonso, conocido por su perfil moderado, que refleja hasta qué punto el episodio tocó una fibra sensible dentro del club blanco.

Vinícius, el foco constante y un debate que vuelve a abrirse

La figura de Vinícius vuelve a situarse en el centro del debate futbolístico. El brasileño es uno de los jugadores más determinantes de LaLiga, pero también uno de los más expuestos a la provocación, tanto dentro como fuera del campo. En este caso, el enfrentamiento verbal con Simeone reabre el debate sobre los límites del comportamiento en los banquillos y el respeto entre profesionales.

Desde el Real Madrid consideran que este tipo de episodios no ayudan a rebajar la tensión ni a proteger el espectáculo. La defensa pública de Xabi Alonso refuerza la sensación de que el club no está dispuesto a mirar hacia otro lado cuando uno de sus jugadores se siente señalado.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid guarda silencio sobre lo ocurrido. El derbi ya es historia en lo deportivo, pero la polémica sigue viva. En una Supercopa marcada por la intensidad y la rivalidad, Xabi Alonso ha dejado claro que, para él, hay líneas que no se deben cruzar. Y esta vez, no ha optado por callar.