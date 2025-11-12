Anarquía en el vestuario del Real Madrid que ha dejado de obedecer a Xabi Alonso

Descontrol absoluto y total en el vestuario del Real Madrid. Gran parte de los jugadores ha dejado de obedecer a Xabi Alonso y la situación empieza a ser crítica, teniendo en cuenta que el tolosarra ha perdido los apoyos y ya no está bien visto entre los futbolistas, en especial para algunos pesos pesados que están hartos de él, lo que ha provocado que se esté viviendo una anarquía.

Los futbolistas ya no hacen caso al entrenador y eso se está viendo en el terreno de juego, ya que no tienen claro a qué juegan y se hablan constantemente sobre el césped para averiguar y tratar de resolver los problemas al momento, sin necesidad de hacerlo con Alonso, que se siente apartado y sin opciones de poder ayudar a su equipo por esta actitud de los futbolistas.

De hecho, la llegada de Alonso al banquillo del Madrid traía mucha ilusión al club y al madridismo, ya que el tolosarra quería implementar un estilo de juego vistoso, pero después de los primeros meses de temporada, se ha visto que no se ha revolucionado nada tácticamente y se ha seguido viendo que el conjunto blanco no juega a nada, como cuando estaba Carlo Ancelotti.

Precisamente, en el encuentro contra el Rayo Vallecano, varios jugadores como Vinicius, Dean Huijsen o Arda Güler no sabían qué hacer sobre el terreno de juego, algo verdaderamente preocupante. El Madrid fue un caos en Vallecas y esto ha dejado muy tocado a Alonso, por lo que la situación se podría complicar incluso más en los próximos partidos si todo sigue igual.

En los despachos del Santiago Bernabéu hay preocupación, teniendo en cuenta que los futbolistas no entienden al vasco y, además, no quieren obedecerle, llegando incluso a niveles de anarquía y de hacer la guerra por su cuenta sobre el campo, algo que no acabará saliendo bien de cara al futuro. Alonso, de momento, aún no está en la cuerda floja, pero podría llegar si no se mejora nada.