Xabi Alonso ofrece el puesto de Vinicius a Rodrygo

Durante los primeros meses de la temporada, Xabi Alonso le dejó claro a Rodrygo Goes que no contaba con él, al menos para ser titular indiscutible, y se tendría que ganar los minutos con otros jugadores del Real Madrid. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos partidos del año, ya que el tolosarra ha cambiado de opinión e incluso le ha ofrecido el puesto de Vinicius.

El técnico ha vuelto a confiar en el extremo y el futbolista también le ha devuelto esta confianza con un muy buen rendimiento sobre el terreno de juego. De hecho, el entrenador le está dando tantos galones en los últimos encuentros que incluso le ha puesto por encima de Vinicius, ya que este último fue uno de los primeros cambios del Madrid, quedándose Rodrygo en el campo.

Xabi Alonso le ha dado más galones a Rodrygo que a Vinicius

Alonso ha sabido recuperar a Rodrygo tras unos primeros meses de la temporada donde fue muy criticado, especialmente de cara a portería, ya que consiguió un récord negativo de muchos meses sin marcar. Aun así, esto ya está fuera de la cabeza del jugador y, desde los últimos choques, está siendo una pieza fundamental en los esquemas del vasco para poder sacar adelante los partidos.

Además, el entrenador también valora la posibilidad que tiene el brasileño de ser muy polivalente en el ataque, ya que puede jugar en las tres posiciones ofensivas. De hecho, Alonso ya tiene en mente colocar a Rodrygo en el extremo izquierdo, que es donde juega Vinicius, y dejar a su compatriota en el banquillo si la situación del futbolista no mejora en los próximos meses.

El brasileño le ha devuelto la confianza al técnico con un gran rendimiento

Rodrygo ha superado el gran bache que tenía delante en los primeros meses del curso y, ahora, se ha convertido en un jugador fundamental en el Madrid, tanto por la garra que tiene dentro del terreno de juego como por su aportación, algo que hace unos meses era impensable, teniendo en cuenta que su presencia sobre el césped no ayudaba en absoluto al equipo.