Xabi Alonso pide a Florentino Pérez que lo venda o regale

El entrenador Xabi Alonso considera que Ferland Mendy no tiene hueco en el Real Madrid, puesto que la llegada de Álvaro Carreras lo deja sin hueco alguno. Fran García ha dado un gran nivel durante el Mundial de Clubes, por lo que el técnico ha dejado claro que no cuenta con él. Ha hablado el técnico tolosarra con Florentino Pérez para buscar una salida al francés, que no cuenta para él y además no gusta su vida fuera y dentro del Real Madrid.

Ha tenido muchos problemas físicos Mendy, que además es parte del clan francés junto a Mbappé, Tchouameni y Camavinga. Las opciones de mercado no son fáciles para Ferland, por su ficha y tener contrato hasta 2028. Quizá el fútbol francés pueda ser un destino apetecible para él, que ahora mismo no quiere salir. También habrá que ver qué clubes de la Ligue 1 se pudieran mover por él, por lo que Florentino tiene trabajo por delante.

Mendy ha ido a menos desde el año 2024

Ferland Mendy fue indispensable para Carlo Ancelotti en la temporada 2023-2024, consumado como un especialista defensivo. Sin embargo, Alonso planea jugar con dos carrileros por regla general, con Alexander Arnold y Carvajal en la derecha, más Fran García y Álvaro Carreras en la izquierda. Por lo tanto, Xabi Alonso no le ve encaje salgo ejercer de central zurdo en la línea de tres. Sin embargo, para el técnico es imprescindible tener buena salida de balón, cosa donde Mendy tiene carencias claras.

Al no entrar en sus planes, Xabi Alonso le dejará claro durante la pretemporada que debe encontrar su lugar. Mendy no tiene relación con muchos jugadores del vestuario, más allá del clan francés. Habrá que ver cómo se desenvuelve la situación en las próximas semanas.

Ferland Mendy quiere volver a jugar con la selección francesa

Es su gran reto de cara al Mundial 2026, pero para ello tiene que ser titular. Theo Hernández se ha marchado al Al-Hilal, por lo que él cree que tiene su oportunidad. Si no puede tener minutos en el Real Madrid, no descarta ni mucho menos buscar un cambio de aires.