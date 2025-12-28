Xabi Alonso pone 3 nombres sobre la mesa, la decepción va a más, pero el Real Madrid no puede vender a ninguno
Decepción del técnico donostiarra que no puede desprenderse de tres futbolistas
La temporada del Real Madrid ha entrado en una espiral de decepción que ha acabado poniendo a Xabi Alonso contra las cuerdas. Tras un pasado verano en el que el club gastó alrededor de 180 millones de euros en fichajes—con la idea de revitalizar el proyecto y competir en todas las competiciones—el rendimiento colectivo es ahora una preocupación constante. Lejos de crear un equipo fluido y dominante, el Madrid ha encadenado actuaciones donde el juego adolece de cohesión, fluidez y confianza, algo que ha terminado por ensombrecer incluso a piezas claves de la plantilla.
En este contexto, Alonso ha puesto tres nombres sobre la mesa que han generado más preguntas que respuestas: Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen. Tres futbolistas que llegaron con expectativas altas—en algunos casos por inversión económica, en otros por proyección a largo plazo—y que, hasta ahora, no han justificado su coste ni su rol dentro del equipo.
Decepciones con contrato y sin salida
Mastantuono fue una de las apuestas más ambiciosas del verano pasado. Con un traspaso alrededor de 62 millones de euros, el atacante argentino aterrizó con etiqueta de crack mundial. Sin embargo, esta temporada apenas ha sumado 500 minutos, con escasos impactos ofensivos y varias lesiones de por medio, lo que ha diluido su fuerza como opción fiable.
Trent Alexander-Arnold, por otro lado, llegó con grandes expectativas tras su paso por la Premier League, pero su rendimiento ha sido irregular. Las lesiones y la adaptación tardía al contexto madridista han limitado su aportación, quedándose con cifras discretas—pocos goles y asistencias—para el perfil esperado. En el caso de Dean Huijsen, su proyección como central de futuro ha sufrido un frenazo. A pesar de su juventud y talento, ha mostrado inconsistencias defensivas y todavía no ha logrado consolidarse como titular indiscutible, con números que no terminan de convencer a la dirección técnica.
El Madrid, atado de pies y manos
La situación contractual es otro escollo. Los tres tienen contratos largos: Mastantuono y Alexander-Arnold hasta 2028/2029 y Huijsen hasta 2027, lo que dificulta cualquier salida inmediata sin registrar pérdidas significativas. El mercado actual, además, no favorece ventas rentables para perfiles que no están rindiendo a alto nivel.
Por eso, aunque Xabi Alonso tenga claro que estos tres nombres no han respondido como se esperaba, venderlos ahora no está sobre la mesa. El Madrid se ve obligado a trabajar internamente para recuperar valor y rendimiento antes de plantear cualquier salida, lo que complicará la reconstrucción de un proyecto que, hoy por hoy, necesita urgentemente una respuesta en el campo.