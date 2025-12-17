Mastantuono quiere irse del Real Madrid

Franco Mastantuono fue uno de los fichajes más ilusionantes que realizó el Real Madrid el pasado verano, teniendo en cuenta que llegaba al Santiago Bernabéu un jugador muy prometedor y por el cual el club tenía puestas muchas esperanzas. Aunque su inicio de temporada fue muy bueno, siendo titular indiscutible, la realidad ha cambiado con el paso de los meses.

Un mal rendimiento y unas molestias de pubalgia han complicado las cosas para el argentino, ya que su rol de pieza indispensable para Xabi Alonso se ha acabado y ahora es un simple futbolista de rotación. Por eso, el joven se siente muy traicionado por parte del técnico, ya que las cosas no están funcionando como se le prometieron en su llegada, y no rechazaría una salida.

Franco Mastantuono se siente traicionado por Xabi Alonso

El delantero sabe que tiene que jugar para seguir creciendo y madurando como jugador y piensa que bajo este nuevo pensamiento de Alonso, teniendo en cuenta que gran parte del vestuario está en su contra y tiene que adaptarse a los pesos pesados para no perder el puesto, no va a jugar muchos más minutos lo que quede de curso o, al menos, como al inicio de la campaña.

En los últimos cinco partidos, Mastantuono solo ha jugado dos minutos, que fue en el último encuentro de Liga, ante el Alavés, en Mendizorroza. En los otros cuatro ha sido relegado al banquillo, sin tener opciones de jugar, algo que ha molestado, y mucho, al futbolista. De hecho, el argentino le ha pedido explicaciones al entrenador en más de una ocasión por su ostracismo.

En el Madrid ya no se descarta una cesión para el argentino

La realidad es que Alonso ha querido que Mastantuono se fuese recuperando físicamente y se pusiese al 100% de su lesión de pubalgia, unas molestias que son muy peligrosas y que ya han afectado seriamente a algunas estrellas de la Liga. Por eso, el vasco no le volverá a dar protagonismo hasta que no esté bien, pero el argentino no se acaba de fiar. Y una cesión ya está encima de la mesa.