Xabi Alonso le pide personalmente que se quede en el Real Madrid

Xabi Alonso ha querido cortar de raíz cualquier rumor alrededor de Franco Mastantuono. El técnico del Real Madrid ha hablado personalmente con el argentino para pedirle que se quede, trasladándole un mensaje de confianza y paciencia. El club blanco considera que su talento sigue intacto y que su explosión es cuestión de tiempo, pese a una temporada marcada por las interrupciones y la falta de continuidad.

Mastantuono llegó al Santiago Bernabéu como una de las grandes apuestas del proyecto, con una inversión cercana a los 62 millones de euros y la vitola de crack generacional. En Argentina fue comparado con el “nuevo Messi” por su desequilibrio, visión y personalidad con balón. Sin embargo, su primer curso en Europa no ha sido sencillo. En noviembre sufrió una pubalgia que le mantuvo un mes fuera de los terrenos de juego, cortando una adaptación que ya era exigente de por sí.

Confianza intacta en el club

Pese a ese escenario, en el Real Madrid no contemplan su salida. Así lo ha confirmado Fabrizio Romano, quien ha sido tajante: es “totalmente imposible” que Mastantuono abandone el club ahora mismo. “No se moverá del Real Madrid en enero”, aseguró el periodista, subrayando la plena confianza de la entidad en el extremo argentino.

En Valdebebas entienden que su desarrollo puede y debe producirse en casa. Consideran que su posición sigue siendo un casting abierto, sin un titular fijo, y que Mastantuono tiene margen para crecer y ganarse un sitio. Además, el contexto del equipo refuerza esa idea.

Un contexto que invita a quedarse

La salida de Endrick y la convocatoria de Brahim Díaz con Marruecos para la Copa África reducen las opciones ofensivas. Perder a otro efectivo sería un riesgo innecesario. Por eso, Xabi Alonso ha sido claro: paciencia, trabajo y continuidad. El mensaje es directo: el Real Madrid no se rinde con Mastantuono, y el joven argentino tampoco piensa rendirse con el Real Madrid.

Desde su regreso, la confianza de Alonso no se ha traducido en minutos. Apenas un minuto ante el Alavés, 66 minutos en Copa del Rey frente al CF Talavera y cinco partidos consecutivos sin jugar, quedándose en el banquillo. Sus números reflejan esa irregularidad: participación muy limitada, sin goles ni asistencias, y con dificultad para entrar en la rotación en una zona del campo muy competida.