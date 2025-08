Xabi Alonso, primer día de entrenamiento, y le dice que se busque equipo, no lo quiere en el Real Madrid

El Real Madrid ha empezado el primer día de entrenamientos de la pretemporada para comenzar a preparar el curso que dará su pistoletazo de salida en solo dos semanas. Por eso, Xabi Alonso está dejando claras las cosas a sus jugadores e incluso ya ha hablado con los que no cuenta para pedirle que se busquen equipo, ya que no tendrán minutos en el conjunto blanco la próxima campaña.

En ese sentido, el tolosarra ya le habría comunicado su futuro a Fran García, uno de los tres laterales izquierdos del equipo. Con el fichaje de Álvaro Carreras, hay overbooking en la banda y el técnico no quiere tener a tres futbolistas en esa misma posición. Por eso, se ha decidido que sea el canterano el sacrificado y que sea vendido en las próximas semanas de mercado veraniego.

Xabi Alonso le ha comunicado a Fran García que tiene que irse del Madrid

A pesar de que el nacido en Bolaños de Calatrava jugó todo el Mundial de Clubes y su rendimiento tampoco fue tan malo, la realidad es que Alonso prefiere quedarse con Ferland Mendy como suplente del recién fichado. Aunque el francés sea más partidario de lesionarse, cree que su estilo de juego irá mejor al Madrid partiendo desde el banquillo que el de Fran García.

Por eso, la dirección deportiva ya le ha abierto la puerta de salida y está escuchando ofertas por un futbolista que tiene buen mercado, ya que equipos de la Premier League y de la Serie A se han interesado por él y están dispuestos a ofrecer una buena cantidad. De hecho, el Madrid estaría pidiendo una cuantía entre 10 y 15 millones de euros para dejar salir al lateral izquierdo.

El lateral izquierdo querría quedarse en el conjunto blanco

Sin embargo, está por ver si Fran García se querrá ir o no del Madrid. El canterano confía mucho en él mismo y no le preocupó demasiado el fichaje de Carreras, por lo que puede ser difícil que se vaya si no tiene ninguna intención de irse y tiene en la cabeza intentar convencer a Alonso de que puede ser importante en el equipo. Si ese llega a ser el caso, el club blanco tendrá una situación complicada.