Xabi Alonso rectifica, el fichaje es de Florentino Pérez

Xabi Alonso ha aprovechado este parón de selecciones para conversar con Florentino Pérez acerca de distintos temas de actualidad del equipo. Uno de ellos ha sido reconocer ante su presdiente que está gratamente impresionado con Álvaro Carreras, firmado del Benfica. La opción número 1 para el entrenador era Grimaldo, al que tuvo en sus filas en el Bayer Leverkusen. Sin embargo, Pérez apoyó la candidatura de Carreras por ser joven, sus cualidades técnicas y además haber tenido pasado blanco en la cantera.

Para el juego posicional de Alonso ha encajado como un guante, puesto que da gran salida de balón en el sector izquierdo. Por lo tanto, este fichaje del club ha sido gratamente acogido por el entrenador y su cuerpo técnico. Además, se ha visto a un Carreras muy implicado y hambriento de triunfar en el Real Madrid.

Carreras acoge este fichaje por el Real Madrid como una gran oportunidad

El jugador salió en su día de la cantera blanca, pero su paso por el Benfica ha sido el gran trampolín en su carrera. Carreras además sabe que hacerse con la titularidad en el Real Madrid también le podría abrir las puertas de la selección. De momento, se ha hecho con el puesto contra el CA Osasuna, el Real Oviedo y el RCD Mallorca. Fran García se ha quedado como suplente, a pesar de su gran nivel mostrado en el Mundial de Clubes.

Para Xabi Alonso es muy importante Carreras en la salida de balón, como lo era Grimaldo en el Bayer Leverkusen. El fútbol posicional es clave para controlar el balón y así conceder pocos ataques a los rivales, además de una agresiva presión en campo rival cuando se pierde el balón. Por el momento, el lateral izquierdo español ha encajado como un guante en el equipo blanco. Fran García y Ferland Mendy tendrán que esperar su oportunidad.

Xabi Alonso tiene más dudas en el sector derecho

Precisamentes el carril derecho quien deja más dudas a Xabi Alonso, puesto que Trent Alexander Arnold no se ha mostrado infalible en el puesto. Dani Carvajal ya tuvo la titularidad contra el Real Oviedo y también ha viajado con la selección española durante el parón. Si Carreras es indiscutible por el momento en el sector izquierdo, en la derecha habrá seguramente mayor rotación en la demarcación.