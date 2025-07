Xabi Alonso se carga a 4 del Real Madrid, dos llevan una vida inaceptable, el resto no tiene nivel

Xabi Alonso acabó muy decepcionado con varios de sus jugadores tras caer goleados contra el PSG en las semifinales del Mundial de Clubes. Por eso, el tolosarra le ha puesto la cruz a algunos futbolistas del Real Madrid por varios motivos, ya sea por la vida inaceptable que llevan o porque no tiene nivel, especialmente tras haberlo visto en la nueva competición de la FIFA.

Se trata de Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Dani Ceballos y Rodrygo, cuatro jugadores que han quedado totalmente señalados después de este torneo disputado en Estados Unidos. Los dos defensas han sido muy criticados por su pésimo rendimiento en el terreno de juego, mientras que tanto el centrocampista como el delantero no han tenido las oportunidades suficientes con el técnico.

Xabi Alonso pone a cuatro jugadores del Madrid en la puerta de salida

De hecho, respecto a estos dos últimos, el entrenador cree que, a medida que ha ido transcurriendo el Mundial de Clubes, han ido descentrándose y desmotivándose al ver que no les daba los suficientes minutos en el campo, algo que Alonso no ha acabado de aceptar, ya que quiere a todos sus jugadores al 100% y dando el máximo, a pesar de que no pueda darles minutos.

Con Asencio y Rüdiger, ambos centrales han quedado en el punto de mira por el bajo nivel que han demostrado y por los constantes errores que han cometido en el campo y que han perjudicado los intereses del Madrid. Por eso, Alonso quiere cambios en defensa y ya no confía mucho en ellos, llegando al punto de que podrían estar en el mercado si se acaba reforzando el equipo.

El tolosarra, muy molesto por el bajo rendimiento o la vida inaceptable de estos futbolistas

El tolosarra tiene claro que el descalabro vivido en las semifinales del Mundial de Clubes provocará cambios drásticos en la plantilla del conjunto blanco, especialmente en la retaguardia, donde más ha sufrido el Madrid en este torneo. Además, las salidas de los jugadores con los que no cuente el técnico podrían ayudar a realizar nuevos fichajes en líneas donde el equipo lo necesite tras lo vivido en la competición.