Xabi Alonso se lo pide a Florentino: 110 millones por su gran favorito

El mercado vuelve a colocar un nombre propio sobre la mesa del Real Madrid. Florian Wirtz, uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo, atraviesa un momento delicado en el Liverpool y su situación ha despertado de nuevo el interés blanco. En este contexto, Xabi Alonso no ha dudado en trasladar su postura: si hay una oportunidad real, cree que merece la pena apostar fuerte por él.

De fichaje galáctico a duda en Anfield

El Liverpool hizo una apuesta histórica el pasado verano al invertir cerca de 150 millones de euros en Florian Wirtz. Llegaba como el futbolista llamado a liderar el nuevo proyecto, pero la realidad ha sido mucho más fría. Sus números hablan por sí solos: sin goles y con solo cinco asistencias repartidas entre Premier League, Champions y Community Shield. Para un jugador de su perfil, el rendimiento ha quedado claramente por debajo de lo esperado.

Esta situación ha generado un debate interno en Anfield. No se cuestiona el talento del alemán, pero sí su impacto inmediato y su capacidad para asumir el peso ofensivo del equipo. El club inglés empieza a contemplar un escenario impensable hace unos meses: escuchar ofertas. Y lo más relevante es que estaría dispuesto a rebajar sus exigencias hasta los 110 millones de euros, una cifra aún elevada, pero mucho más asumible para los grandes de Europa.

Liverpool ready to sell Wirtz for £96m for Real Madrid, according to Spanish website Defensa Central pic.twitter.com/QyH0xQDSFc — Lewy (@Cineaste024) December 16, 2025

El objetivo del Liverpool sería minimizar pérdidas y aliviar la presión alrededor de un futbolista que no ha terminado de encajar. Esa rebaja cambia por completo el panorama.

Xabi Alonso, la clave que lo cambia todo

Aquí es donde entra el Real Madrid. En Valdebebas nunca perdieron del todo la pista a Wirtz, pero ahora aparece un factor decisivo: Xabi Alonso. El técnico conoce al jugador mejor que nadie. Fue él quien lo recuperó tras una grave lesión en el Bayer Leverkusen y quien potenció su mejor versión, convirtiéndolo en uno de los mediapuntas más determinantes de Europa.

Para Xabi, el talento de Wirtz no se ha perdido, simplemente no ha encontrado el contexto adecuado en Liverpool. Cree que LaLiga y el ecosistema del Real Madrid podrían devolverle la confianza, el protagonismo y la continuidad que ahora le faltan. Por eso ha sido claro con Florentino Pérez: si hay que invertir, este es el jugador.

La duda no es solo deportiva, también estratégica. Pagar 110 millones por un futbolista en fase de reconstrucción implica riesgos y condiciona otros movimientos. Su llegada podría cerrar la puerta al crecimiento interno, como el posible regreso de Nico Paz, y obligaría a priorizar una apuesta fuerte por talento contrastado.

De momento, no hay movimientos oficiales. Pero el escenario ha cambiado radicalmente. El Liverpool ya no cierra la puerta, el Real Madrid observa y Xabi Alonso tiene claro a quién quiere. La pelota está ahora en el despacho de Florentino.