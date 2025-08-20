Xabi Alonso señala a cuatro jugadores del Real Madrid contra Osasuna

El Real Madrid debutó en Liga ante Osasuna con una victoria por la mínima en el Santiago Bernabéu (1-0). Fue también el inicio de la nueva etapa con Xabi Alonso en el banquillo, aunque el técnico no acabó muy contento con el rendimiento de algunos jugadores e incluso acabó señalado a algunos, a pesar de que el encuentro acabó en el triunfo y en los primeros tres puntos en la competición.

Del once titular, el tolosarra criticó a Trent Alexander-Arnold y Brahim Díaz, ya que fueron totalmente invisibles y no ayudaron a la construcción del juego desde el primer minuto. El lateral sigue sin demostrar el nivel por el cual el Madrid decidió ficharle, mientras que el hispanomarroquí no aprovechó la gran oportunidad que le dio el entrenador al entregarle la titularidad.

Xabi Alonso pone en el punto de mira a varios jugadores

Respecto a los suplentes, Alonso tuvo un serio castigo con uno de ellos: Rodrygo Goes. El brasileño, aunque calentó en la banda, no acabó saliendo y no disputó ni un solo minuto en el terreno de juego, siendo superado por otros delanteros como Franco Mastantuono, que debutó, o Gonzalo García. El extremo se quedó en el banquillo sin tener oportunidades de salir.

A su vez, el tolosarra sí que le dio entrada a Dani Ceballos, pero solo fue en el último minuto y sustituyendo a quien le ha quitado el puesto en el once titular: Arda Güler. El sevillano no cuenta demasiado para el técnico y tampoco está contento con él por su rendimiento y por la exigencia que estaría dando el centrocampista a la hora de salir si no tendrá muchos minutos en el campo.

El tolosarra aún tiene mucho trabajo por delante

El debut de Alonso en el Madrid no ha sido el esperado, a pesar de que se haya conseguido la victoria en el primer partido de Liga. El vasco tiene mucho trabajo por delante, pero ya habría colocado el punto de mira a varios futbolistas con los cuales no va a contar demasiado esta temporada por su bajo nivel o por su mala actitud hacia el equipo.