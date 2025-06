Xabi Alonso, sin perdón, no ha necesitado ni un mes para pedir su salida al Real Madrid

Xabi Alonso continúa planificando la plantilla de la próxima temporada con la intención de devolver al Real Madrid al lugar que se corresponde. Por eso, el técnico ha pedido varios fichajes a la dirección deportiva, especialmente en la línea defensiva, uno de los puntos más débiles que ha tenido el conjunto blanco este curso. Aun así, algunos defensas actuales del equipo podrían comportarle problemas.

Por ello, el tolosarra ya ha diseñado una lista de intransferibles y otro de jugadores que están en la rampa de salida, y de forma más que inminente. En especial, hay cuatro futbolistas amenazados por el técnico vasco de no continuar la próxima temporada y ni siquiera disputar el Mundial de Clubes, donde se espera ya la aparición de los primeros fichajes de la era Alonso.

David Alaba, con pie y medio fuera del Madrid

La situación es la que menos problemas ofrece, ya que no se le renovará su contrato, que acaba en las próximas semanas y abandonará el conjunto blanco, incluso sin poder acabar el curso en el Mundial de Clubes. Con el austríaco, Alonso cree que ya no tiene el nivel suficiente para jugar en el Madrid, especialmente por sus constantes problemas físicos, y no le ve sitio en la plantilla.

Alaba ha vivido una temporada marcada por la lesión de gravedad que sufrió a finales de la pasada campaña. Su reaparición ha sido muy tímida y errores muy graves del austríaco han costado goles muy dolorosos para los merengues. El nivel del ex de Bayern Múnich ya no es el que era, y la feroz competencia que se espera en la defensa para el próximo curso hace muy complicada su continuidad. De hecho, el propio Alonso ya le ha enseñado el camino de la salida.

Rodrygo, Tchouaméni y Mendy

Respecto a Tchouaméni y al brasileño, el tolosarra también quedó decepcionado con ellos por el pésimo rendimiento que han demostrado esta campaña, por lo que tienen la puerta de salida abierta y si llega una oferta en condiciones a los despachos de la entidad madrileña se estudiará con mucho gusto. Alonso prefiere contar con otros jugadores más regulares y podrían acabar siendo vendidos. Además, Rodrygo se borró del equipo en partidos trascendentales de final de temporada, y ya estaría negociando con grandes de Europa.

El caso de Tchouaméni también preocupa. El francés costó alrededor de 100 millones de euros, y aunque en los primeros cursos parecía que iba bien, en esta última temporada la presencia del galo ha sido calamitosa. Por este motivo, y a pesar de que ha tenido que jugar de central buena parte de la temporada por las lesiones, Alonso se plantea seriamente no darle más oportunidades.