Xabi Alonso, sincero, si sigue en el Real Madrid no jugará a pesar de haber sido de lo mejor con Ancelotti

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid comportará cambios significativos en el futuro de algunos jugadores de la plantilla. Especialmente, de aquellos que, a pesar de haber sido de lo mejor con Carlo Ancelotti, el tolosarra habría decidido ponerles la cruz definitiva y abrirles la puerta de salida del conjunto blanco porque no cuenta con ellos de cara a la próxima temporada.

Uno de estos futbolistas es David Alaba, quien ha sido uno de los integrantes más importantes del equipo en los últimos años. Sin embargo, las constantes lesiones que han acechado al defensa han provocado que su etapa en el Madrid esté llegando a su fin, ya que Alonso ya no confía en su nivel y prefiere a otros jugadores de la actual plantilla para la retaguardia.

Xabi Alonso tiene claro que David Alaba no jugará muchos minutos

En su momento, el austríaco era el único central zurdo del equipo, pero el fichaje de Dean Huijsen ha cambiado el panorama y, además, el internacional español se ha consagrado como uno de los líderes en defensa en muy pocos partidos, los disputados en el Mundial de Clubes, dejando claro que le ha quitado todos los minutos a Alaba y que no jugará con regularidad en el Madrid.

Por eso, tanto el club como el propio Xabi Alonso le han dejado claro al austríaco que no tendrá muchos minutos y lo mejor para ambas partes sería una salida. Alaba es uno de los futbolistas que más cobra de la plantilla, un aspecto que provocó que aceptara venir al Santiago Bernabéu, pero ahora su salario se ha convertido en un verdadero problema para los blancos.

El Madrid le daría la carta de libertad para que se fuera

Ha habido interés por parte de Arabia Saudí en hacerse con los servicios del defensa, pero de momento no se han producido contactos más avanzados. El Madrid no tendría ningún problema en darle la carta de libertad al jugador para que pueda marcharse libre, pero Alaba cree que aún tiene el nivel suficiente para jugar en el conjunto madrileño y, a día de hoy, no piensa en marcharse.