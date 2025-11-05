Xabi Alonso sospecha que su bajada de rendimiento es porque tiene apalabrada su salida del Real Madrid

Xabi Alonso acabó muy señalado en la derrota del Real Madrid en Anfield contra el Liverpool en el partido de la cuarta jornada de la UEFA Champions League (1-0). El tolosarra no supo dar con la tecla correcta para sacar al terreno de juego un equipo competitivo y, además, sus decisiones sobre la posición de algún jugador también fue criticado en contundencia en contra del técnico.

Uno de estos futbolistas fue Eduardo Camavinga, uno de los que estuvo más en el punto de mira por su nivel. El partido del francés fue calamitoso, de principio a fin, y también acabó totalmente señalado por el entrenador y por los aficionados blancos. Aun así, Alonso estaría sospechando que su bajada de rendimiento inmediata es porque podría tener apalabrada su salida del Madrid.

Xabi Alonso cree que Eduardo Camavinga podría tener pactada su salida del Madrid

El centrocampista empezó el encuentro desde la banda derecha por orden del técnico, pero en esta posición inicial, se le notó muy perdido y cometió muchos errores individuales, lo que provocó que el equipo perdiera totalmente esa demarcación, especialmente en ataque. En la segunda parte, Alonso movió ficha y lo colocó en el doble pivote junto a Aurelien Tchouameni, pero fue más de lo mismo.

A pesar de que fue colocado en una posición más natural para él, el encuentro de Camavinga continuó siendo calamitoso y, a poco más de 20 minutos para el final, el tolosarra decidió señalarlo con su cambio para evitar que la situación fuera a más. Su triste versión preocupó, y mucho, tanto al cuerpo técnico como a los aficionados, ya que está lejos de su mejor nivel.

El rendimiento del francés ante el Liverpool fue muy pésimo

De hecho, algunos piensan, como Alonso, que podría tener pactada su marcha del Madrid el próximo verano, ya que no es titular indiscutible bajo las órdenes del nuevo entrenador y su nivel tampoco está convenciendo en los despachos del Santiago Bernabéu. La realidad es que el francés no ha progresado mucho desde que aterrizó en el conjunto blanco y se ha estancado un poco en los últimos años.