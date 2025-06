Xabi Alonso, terriblemente sincero, si se queda no jugará, le aconseja salir por su bien y el del Real Madrid

El Real Madrid perfila su plantilla poco a poco. Jesús Vallejo, Luka Modric y Lucas Vázquez han dejado el club. Reinier Jesús no cuenta para nada para Xabi Alonso, que ha sido terriblemente sincero con el futbolista brasileño. No contará para jugar, por lo que se le aconseja salir por su bien. Ha tenido cuatro cesiones consecutivas desde que firmó en 2020 por el conjunto blanco, sin éxito alguno.

Borussia Dortmund, Frosinone, Girona y Granada han resultado infructuosas. Fue firmado en el año 2020 por 30 millones de euros, junto a Vinicius Junior y Rodrygo Goes, que hoy triunfan en la primera plantilla del Real Madrid. El jugador tiene solo un año de contrato, por lo que se le busca destino para marcharse como agente libre.

Regresa de su cesión en Granada

El jugador no ha tenido el impacto esperado en LaLiga Hypermotion, con apenas un gol y 4 asistencias en 24 partidos disputados. El Real Madrid sabe que no podrá hacer caja con el futbolista, por lo que le buscará un destino donde pueda salir cedido. Xabi Alonso ya la he notificado que no cuenta para el primer equipo, pero tampoco tiene opciones para formar parte del Real Madrid Castilla con Arbeloa.

Por lo tanto, el futbolista medita su futuro mientras se entrena en Brasil. Ha formado parte Reinier de la política de firmar talentos jóvenes de Sudamérica, como Endrick el año pasado o en esta temporada se ha optado por Franco Mastantuono. Sin embargo, este jugador ha sido el gran fracaso en este perfil de futbolistas.

Es un jugador joven, que se puede revalorizar en el futuro

A eso se agarra Xabi Alonso y el Real Madrid para empujar al futbolista. Reinier Jesús apenas tiene 23 años y nació en Brasilia, por lo que tiene todavía toda su carrera profesional por delante. Buscar una última cesión donde poder revalorizarse de cara a conseguir un gran contrato a partir de 2026 puede resultar su gran estímulo. Lejos del Real Madrid todavía puede hacer carrera y para ello necesita cuajar una temproada completa en la élite del fútbol profesional, algo que o ha conseguido hasta el momento.