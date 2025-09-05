Xabi Alonso tiene un problema que debe gestionar con mano izquierda porque está decidido a irse en enero

Xabi Alonso ya ha traladado al club que quiere firmar un portero joven que tenga presente y especialmente futuro. Lunin no goza de la confianza del entrenador ni del club, más allá de ser el portero suplente. El técnico donostiarra tiene seguridad con Courtois, pero tiene ya 33 años y el portero ucraniano no está contemplado como un futuro sucesor del belga. Por lo tanto, la línea a seguir es firmar a un portero que dentro de 3 o 4 temporadas pueda hacerse cargo de la titularidad en un club de la exigencia del Real Madrid.

Lunin no ha gozado de la confianza para la titularidad ni con Ancelotti ni con Xabi Alonso. En el mercado de verano ya pidió salir al club blanco para buscar la titularidad en algún equipo de LaLiga EA Sports, pero el Real Madrid no le ha abierto la puerta al no encontrar el perfil joven deseado. El guardameta ucraniano de nuevo tiene en la mente salir en el mercado invernal, por lo que el entrenador quiere tener tacto con él para convenerlo de acabar la campaña 25-26.

Xabi Alonso tendrá una charla personalizada con él

Tiene programado Alonso tener una charla individual con Lunin, para recalcar que es muy importante en el grupo y que en la Copa del Rey será su portero. Sabe que el guardameta anda con la moral baja desde que, la pasada temporada, no jugó con Ancelotti la final de la Copa en la Cartuja contra el FC Barcelona (3-2). El objetivo del entrenador donostiarra es levantar su moral y convencerlo de acabar el curso 25-26 con el equipo.

La planificación deportiva ya mira un portero joven, de unos 20 años, que pueda asumir el rol de portero suplente pero que se vislumbre como el relevo de Courtois en el futuro. El belga va a renovar a sus 33 años, pero en el club no se piensa en hacerlo a largo plazo. Por el momento, se espera que Lunin aguante como mínimo hasta el mercado invernal, pero no se descarta que salga si encuentra una portería en la Primera División.

Lunin tiene 26 años y quiere ser titular

El guardameta ucraniano tiene ya una edad importante y quiere ser titular en su carrera. En la pasada temporada solo disputó 7 partidos y es algo que no quiere repetir. Por el momento, esperará su oportunidad pero ya ha dicho a su agente que busque opciones.