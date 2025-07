Xabi Alonso tiene una patata caliente en el vestuario del Real Madrid,

Rodrygo Goes se ha convertido en una patata caliente para el vestuario del Real Madrid. Xabi Alonso se ha encontrado con un jugador brasileño que le acusa no de ir de cara con él, puesto que no le habla y le ha dejado en el banquillo durante todo el Mundial de Clubes. La derrota tan abultada contra el PSG en semifinales (4-0) dejó secuelas importantes en el vestuario del conjunto blanco, una de ellas es la sensación de que el futuro de Rodrygo pinta a estar lejos del Real Madrid.

El jugador sudamericano siente que se le han abierto las puertas de forma descarada durante el Mundial de Clubes. Rodrygo Goes considera que Xabi Alonso debería de haber hablado con él cara a cara para dejarle claro su estatus en el equipo. Esperaba tener minutos durante el torneo y se ha encontrado con que, ni perdiendo, ha tenido protagonismo el equipo. Se trata de una patata caliente en el vestuario, que será subsanado durante el mercado de verano.

Rodrygo Goes mira a la Premier League

El jugador brasileño tiene ofertas importantes de la Premier League. Newcastle, Chelsea, Arsenal y Manchester United se han mostrado interesados en Rodrygo Goes. A la vuelta de las vacaciones, espera tener una conversación cara a cara con Xabi Alonso para definir su futuro de una vez. En el Mundial de Clubes se ha sentido traicionado el futbolista brasileño, puesto que no recibió ninguna respuesta o atención por parte del vestuario.

La patata caliente está ahí por parte del vestuario. No solo es Rodrygo Goes actualmente el problema que tiene por delante el Real Madrid, puesto que además Kylian Mbappé y Vinicius Junior han recibido las críticas de sus compañeros. Por lo tanto, el polvorín está ahí y tendrá que ser resuelto en este mercado de verano.

Xabi Alonso ya sabe con quien puede contar y con quien no

El técnico ha utilizado este Mundial de Clubes para saber con quien puede contar y con quien no. Uno de ellos se ha visto que es Rodrygo Goes, con el que no cuenta. Su suplencia ha sido un mensaje claro de que su futuro está lejos del Real Madrid.