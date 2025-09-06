Xabi Alonso toma la decisión más difícil, le ha comunicado que lo va a dejar en el banquillo

Ha empezado el Real Madrid con un pleno de tres triunfos hasta el momento en LaLiga EA Sports, pero ahora tendrá que esperar por su próximo partido debido al parón internacional. Una de las ideas que sopesa el técnico Xabi Alonso es que jugadores como Mbappé puedan descansar, puesto que han sido convocados por sus selecciones. Podría estar meditando hacer ciertas rotaciones en el 11 titular con motivo de la disputa de la liguilla de la UEFA Champions League.

Varios jugadores reconocieron llegar agotados al parón de selecciones, por lo que encima con los duelos internacionales pueden estar exhaustos. Xabi Alonso y su cuerpo técnico pretenen evitar fatiga o peor, alguna lesión. Por eso, de cara a su duelo en el Reale Arena podría no alinear a Mbappé en el once inicial. Pese a que el francés es el referente del ataque merengue, el entrenador no busca arriesgar con su condición física, más aún con lo cargado del calendario.

Gonzalo García se presenta como alternativa

El canterano Gonzalo García se presenta como la opción favorita de Alonso para ser el 9 en el campo de la Real Sociedad. El poder reservar a Mbappé en el Reale Arena le daría la posibilidad al joven delantero de ser titular, oportunidad de la que no disfruta desde el Mundial de Clubes. Allí fue la gran sensación del equipo, ante la ausencia del francés por una gastroenteritis severa. Sin embargo, en LaLiga EA Sports por ahora ha gozado de pocos minutos.

Endrick está lesionado y no es una opción viable para el cuerpo técnico. Vinicius Junior no es una opción viable para el 9, sino que Xabi Alonso lo prefiere caído a banda izquierda. Por lo tanto, todo parece indicar que será el titular Gonzalo en el Reale Arena.

Gonzalo le da juego aéreo al equipo

En el caso de que descanse Mbappé, Gonzalo le aportaría al equipo presión alta y presencia en el juego aéreo ofensivo. Los centros laterales tendrían un gran rematador, como se pudo comprobar durante el Mundial de Clubes. Esta opción es la que gana más enteros para Xabi Alonso, pero decidirá al final del parón de selecciones.