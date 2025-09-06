“Ya no lo aguantan”: tensión máxima con Vinícius en el Madrid

El Real Madrid y parte del vestuario no pueden con Vinicius, necesitan un cambio de actitud drástico. El jugador brasileño siempre ha tenido un comportamiento polémico y es algo que ha irritado a la cúpula del club, pero también a los pesos pesados del equipo. Xabi Alonso tuvo una conversación con él después del Mundial de Clubes, con el fin de conseguir una mayor implicación por su parte en la presión tras la pérdida de la pelota.

No es solo una labor de Vinicius, sino que también se lo ha pedido a Mbappé, su compañero en la punta de ataque. Esto es lo que ha irritado al vestuario, puesto que no ha visto en 'Vini' el líder en el trabajo sin balón que esperaba el Real Madrid. Además, con su bajón en el rendimiento no ha gustado nada en el club que haya pedido además una renovación al alza. Solicitar cobrar como el astro francés del Madrid, Mbappé, ha generado un malestar importante.

Una fuente interna del Real Madrid asegura que el vestuario está quemado

El vestuario fuera del clan brasileño no tiene confianza alguna en Vinicius Junior a estas alturas. Creen que el jugador sudamericano juega para sí mismo y prioriza su ego por encima del bien del equipo. La última acción que no gustó al grupo fue que el 7 del Real Madrid pidiera personalmente a Xabi Alonso la titularidad de su compatriota Rodrygo. Parece que su titularidad y la de sus amigos está por encima del bien del club blanco.

Florentino Pérez piena en una posible venta en 2026, si Vinicius no acepta renovar en los términos acordados en primera instancia. Por ahora, no parece encaudado y además el rendimiento descendente del jugador no ayuda.

Vinicius quiere jugar en banda izquierda

El futbolista brasileño ha confesado a su círculo más cercano que no quiere ser el gregario de Mbappé. Vinicius quiere ser la estrella del equipo y no lleva en buen término el que tener que ser el número 2 del equipo. Esta circunstancia ha llevado a una bajada de su rendimiento y hace que el vestuario del Real Madrid está quemada con él.