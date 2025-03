Zidane, la alternativa a Xabi Alonso, pide 3 fichajes para ir al Real Madrid

El Real Madrid sigue pendiente del futuro de Carlo Ancelotti. El italiano no las tiene todas para continuar siendo el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu y, de hecho, lo más probable es que no siga en la entidad madrileña si no se consiguen títulos a final de temporada. Por eso, Florentino Pérez ya está trabajando en su relevo y, en principio, Xabi Alonso era el principal candidato, pero la situación podría haber cambiado.

Los rumores en Alemania apuntan a que el vasco decidirá quedarse un año más en el Bayer Leverkusen, por lo que el presidente tendrá que escoger a su plan B: Zinedine Zidane. El francés podría volver a ser el técnico del Madrid en una tercera etapa para devolver la ilusión al equipo y al madridismo, teniendo en cuenta todo lo que ha ganado el conjunto blanco en los años que Zizou ha estado en el banquillo.

Zidane pide 3 fichajes para volver al Madrid por tercera vez

Aun así, Zidane tendrá varios requisitos para dar el sí definitivo a Florentino, y ya habría empezado una hoja de ruta con tres posibles fichajes. El francés, aparte de reforzar el lateral derecho con Trent Alexander-Arnold, con quien las negociaciones están tan avanzadas que hasta se podría anunciar el acuerdo por él, también quiere subir el nivel en la posición de central y en el centro del campo.

El entrenador tiene claro que la retaguardia es uno de los puntos débiles del Madrid, como se ha visto esta temporada, y habría propuesto el fichaje del central Dean Huijsen, que recientemente ha debutado con la selección española y está en boca de todos. El francés cree que es el defensa ideal para liderar al equipo desde atrás los próximos años. Además, también habría pedido la incorporación del centrocampista Rayan Cherki, del Olympique de Lyon, una de las irrupciones en la liga francesa este año.

Ahora será el turno de Florentino de cumplir

El técnico ya le ha dejado claras las cosas a Florentino con los posibles jugadores que el Madrid se tendría que lanzar para darle un lavado de cara importante al equipo, especialmente en las posiciones donde el conjunto blanco ha sido debilitado con el paso de los años. Ahora, solo le quedará al máximo mandatario blanco cumplir con las exigencias del entrenador francés.