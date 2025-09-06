A Letizia le faltaba un diente en la universidad, la llamaban la mellada, no tenía dinero para un nuevo

Si hay algo que siempre ha atormentado a la reina Letizia, ha sido su aspecto físico, la esposa de Felipe VI está obsesionada con aparecer siempre con la mejor de las apariencias y sin nada que le puedan reprochar, ni en su vestimenta ni en su físico. Como le justo para tener un cuerpo con el que ella se sienta cómoda y ha gastado cientos de miles de euros en tratamientos para mantenerse joven y con un aspecto que ella considere joven y atractivo. Sin embargo, esta obsesión viene de lejos, de cuando no era parte de la Casa Real y no tenía la capacidad económica para poder arreglar sus complejos.

En este sentido, algo que probablemente dejó muy marcada a Letizia, fue una experiencia en la universidad. Ya por aquel entonces no era la persona más querida del grupo. Era conocida por ser una interesada y por hacer de todo con tal de estar arriba. No le importaba pisotear a quien fuera o pegarle una puñalada trapera a alguien que la consideraba una amiga. Lo que le generó una muy mala fama y le creó muchos enemigos, los cuales usaron lo que fuera para vengarse de ella. Su aspecto físico, lo primero.

Letizia, la mellada de España

De esta forma, tal y como cuenta Javier Bleda en su libro y una antigua compañera de Letizia en su blog anónimo conocido como “María de Rumanía”, en la universidad no fueron pocos los que se burlaban de que le faltaba un diente. La llamaban ‘la mellada’ y le hicieron todo tipo de bromas por su apariencia sin esa pieza dental. Una de las bromas que le gastaron, fue la de celebrar una colecta para pagarle el diente. Sin embargo, el éxito fue nulo, cero euros para el dentista de Letizia.

Cabe destacar que los Ortiz Rocasolano no eran una familia especialmente pudiente, más bien todo lo contrario. Tenían serios problemas para llegar a final de mes y apenas podían garantizar un plato caliente en la mesa de forma diaria. Por lo que pagar el dentista era algo imposible. Lo que alargó los problemas de una Letizia, que, hasta encontrar trabajo, no pudo solventar esa situación.

Así pues, en la universidad llamaban a Letizia, la mellada, por culpa de un problema dental que hizo que apareciera sin una muela. Algo que le provocó todo tipo de burlas y gracias.