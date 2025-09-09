Abderraman El Assir, prófugo de la justicia y traficante, hace la vida imposible a Felipe VI

A pesar de que se ha venido diciendo que Juan Carlos I ha estado sumamente solo y se ha sentido abandonado en Abu Dabi, la realidad es que siempre ha estado rodeado de mucha gente. No eran ni sus seres más queridos ni los amigos de toda la vida, pero gente siempre ha tenido. Y en especial gente con mucho poder y con un gran peligro en su ser. Buen ejemplo de ello es Abderraman El Assir, uno de los hombres con más fuerza dentro de Oriente Próximo y que en sus manos hay mucha sangre y muchos crímenes que no se han contado ni van a salir jamás a la luz, por la brutalidad de su naturaleza.

Abderraman El Assir ha sido uno de los más grandes traficantes de armas del territorio. Se ha dedicado a vender armas a su antojo y se ha convertido en uno de los mayores prófugos de la justicia a nivel internacional. Sin embargo, en su currículum, según Juan Luis Galiacho, también figura el hecho de ser amigo cercano de Juan Carlos I. A eso sí que lo podemos denominar como una amistad muy peligrosa. Y no solo para el emérito.

Felipe VI teme por el amigo de su padre

La realidad es que Abderraman El Assir se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza de Felipe VI. Tal y como revela Galiacho, siempre se va a posicionar a favor de la voluntad de Juan Carlos I, al que considera un amigo desde hace mucho tiempo y al que siempre va a defender por encima de todo. Incluso si para ello debe enfrentarse al actual Rey de España y llegar a amenazarlo con sus mil y un hilos que puede llegar a mover.

Además, Abderraman El Assir tiene un gran interés a la hora de dirigir y producir contenidos audiovisuales sobre la vida de Juan Carlos I. Ve una gran oportunidad de negocio y no la quiere desaprovechar. Tiene al emérito a su favor y solo debe convencer a Felipe VI para dar el visto bueno. Y lo quiere hacer por las buenas o por las malas.

Así pues, las presiones que está ejerciendo El Assir, uno de los hombres más poderosos y peligrosos de Oriente Medio, han comenzado a incomodar a un Felipe VI que sabe que se encuentra en una gran encrucijada.