Ainhoa Armentia es la persona que gestiona las inversiones de Iñaki Urdangarin

Ainhoa Armentia se ha convertido en algo más que la pareja de Iñaki Urdangarin. Es quien mueve los hilos cuando se trata de dinero. Amigos cercanos aseguran que él nunca lleva efectivo encima. Ni siquiera hace el gesto de pagar. En salidas y comidas, es ella quien asume la cuenta.

Hace unas semanas, en una escapada a la Costa Brava, comieron con una pareja amiga de él. Ambiente relajado, playa de fondo y conversación tranquila. Cuando llegó la hora de pagar, Ainhoa Armentia no solo cubrió su parte, sino también la de los invitados. Incluso compartió una mirada cómplice con la otra mujer al dejar propina. Urdangarin, mientras tanto, se mantenía al margen.

Quienes lo conocían antes aseguran que es otro hombre desde que salió de prisión, más serio, más distante. “No se suelta”, dicen. Habla poco y casi siempre de su empresa de coaching. La entrevista que dio a La Vanguardia para promocionar ese proyecto fue consultada con algunos amigos… pero no con todos. Ni siquiera informó antes a sus hijos o a la infanta Cristina.

Un futuro incierto y más reservado

El exduque de Palma pide discreción a su entorno, pero ahora empieza a conceder entrevistas. Sus conocidos creen que necesita visibilidad para su nuevo negocio. Y que incluso podría publicar un libro. La revista Lecturas habló de unas memorias que dejarían en mal lugar al rey Juan Carlos. Pilar Eyre asegura que la infanta Cristina lo apoya, pero su entorno lo desmiente rotundamente.

Mientras tanto, las fotos recientes lo muestran revisando lo que parece un manuscrito. Sus allegados no descartan que escriba sobre su vida y sus sentimientos, pero dudan de que se atreva a enfrentarse públicamente a su exsuegro. “Está más raro que nunca”, comentan.

En este contexto, Ainhoa Armentia mantiene su papel discreto pero fundamental. Gestiona las salidas, las cuentas y las decisiones prácticas. Él parece concentrado en su empresa y en sus escritos, dejando todo lo demás en manos de ella. Un reparto de roles que, para quienes los observan de cerca, confirma que Ainhoa es quien lleva el timón de esta nueva etapa.