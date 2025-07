Ainhoa Armentia tiene sospechas de que Iñaki Urdangarin le ha sido desleal

Desde sus inicios, la relación entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia no ha estado del todo bien. El que fuera Duque de Palma venía con una muy mala fama de ser un hombre que se movía siempre por el interés económico y por su gusto desmedido por las mujeres. De hecho, la vida de pareja de Iñaki y Ainhoa vino a raíz de una infidelidad por parte de un Urdangarin que era un hombre ya casado. Por lo que Ainhoa no tiene motivos para decir que no estaba avisada del tipo de hombre con el que estaba comenzando a compartir su vida.

Y es que lo que en un principio no parecía ser un problema ni nada similar, se acabó convirtiendo en el principal motivo de las crisis de pareja entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. La vitoriana sabe que su pareja ha sido diagnosticada como un infiel crónico. Lo lleva en la sangre y nunca ha sido capaz de controlar esos impulsos que lo llevan a meterse en la cama de cualquier mujer que le resulte atractiva. Al menos, así era hasta que Iñaki conoció a Ainhoa.

Urdangarin asegura no haber sido infiel

Tal y como revelan fuentes cercanas a la pareja, Iñaki Urdangarin jura y perjura a su esposa que no tiene nada que ocultarle. Él siempre le ha sido leal y nunca ha estado con otra mujer mientras estaba con Ainhoa. Sin embargo, como siempre, las habladurías persiguen a un Iñaki Urdangarin que ya se ha ganado la mala fama de ser un hombre infiel. De modo que en Vitoria, siempre que lo ven con una mujer que no sea Ainhoa, se habla de que es su amante.

Esta realidad ha hecho mucho daño a la vida de pareja del que fuera Duque de Palma. Iñaki niega haber sido infiel a Ainhoa. Sin embargo, la abogada afirma tener sospechas de que en alguna ocasión él la ha engañado, lo que genera un clima de desconfianza absolutamente irrespirable.

Así pues, por mucho que Iñaki jure que no ha sido infiel, su pasado es una carga tan grande que hace que Ainhoa Armentia tenga muchos motivos para sospechar que su pareja le ha sido infiel.