Ainhoa Armentia ya tiene muy mala fama en Vitoria

Ainhoa Armentia no es, ni de lejos, la misma persona que muchos conocieron antes de su relación con Iñaki Urdangarin. En Vitoria, ciudad donde la discreción suele ser ley, su nombre genera rechazo. Lo que antes era una abogada cercana, con un trato amable, hoy se percibe como una mujer altiva, distante y poco empática.

Desde que comenzó su relación con Iñaki, los comentarios en su entorno se han multiplicado. "Se le ha subido", dicen algunos vecinos. Otros van más allá: aseguran que siempre buscó relacionarse con alguien famoso, con poder, con dinero. Y ahora que lo ha conseguido, actúa como si el resto no estuviera a su altura.

Muchos creen que simplemente se quitó la máscara. Ya no disimula su frialdad ni su carácter exigente. Miradas por encima del hombro, comentarios fuera de lugar y una actitud de diva que no ha pasado desapercibida. Lo cierto es que, en una ciudad tan pequeña como Vitoria, todo se sabe. Y todo se comenta.

No genera simpatía ni dentro ni fuera

No solo los vecinos hablan. Dentro del propio entorno de Iñaki Urdangarin, la figura de Ainhoa también genera rechazo. Claire Liebaert, la madre de Iñaki, no oculta su descontento. Considera que Ainhoa ha sido desleal con la infanta Cristina. Cree que lo ocurrido no es digno de alguien con principios. Y eso ha empañado aún más su imagen.

Tampoco ayuda que el plan de futuro de la pareja incluya casarse. Aunque ellos se muestran muy enamorados, la gente no olvida cómo empezó todo. Y en Vitoria, donde la fidelidad y la discreción aún se valoran, eso pesa. La fama de interesada y ambiciosa persigue a Ainhoa desde hace tiempo. Algunos recuerdan que no fue precisamente leal con su exmarido. Otros aseguran que este tipo de actitud no es nueva, solo más evidente ahora.