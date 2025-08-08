Alberto de Mónaco, bajo un tratamiento de choque para salvar su vida

Así ha comenzado a inquietar a la alta sociedad europea el estado de salud del príncipe Alberto. Donde antes había energía y presencia, ahora hay ausencia y lentitud. Las cámaras apenas lo captan, y cuando lo hacen, el cambio es evidente: aumento de peso, rostro apagado y movimientos que delatan agotamiento. De este modo, fuentes cercanas al entorno palaciego aseguran que el soberano estaría lidiando con problemas cardiovasculares y respiratorios que lo han obligado a reducir drásticamente su agenda pública. Pero lo más sorprendente no es su retiro parcial, sino el tratamiento que habría elegido para combatir el desgaste físico.

La realidad es que Alberto ha iniciado un protocolo extremo: lavados de sangre mediante sueroterapia intravenosa. Una práctica que, lejos de ser una moda pasajera, se ha convertido en el nuevo secreto de la élite para rejuvenecer desde dentro. Vitaminas, minerales y compuestos biorreguladores se administran directamente en el torrente sanguíneo para limpiar el organismo y revitalizar órganos. Especailmente despuñes de una vida en la que no se ha cuidado lo más mínimo

Alberto de Mónaco busca recuperar su salud sea como sea

Y es que este tratamiento no es cualquier cosa. Cinco sesiones, una por semana, adaptadas al perfil de cada paciente. Los beneficios prometidos son tentadores: más energía, mejor digestión, piel luminosa y pérdida de peso progresiva. Para Alberto, que ha sido objeto de críticas por su aspecto físico, esta promesa llega en el momento justo.

Así lo confirman testigos que han coincidido con él en actos privados. Su semblante evidencia agotamiento crónico, y en más de una ocasión ha necesitado asistencia para desplazarse. De ahí su acercamiento a clínicas suizas y alemanas especializadas en terapias celulares y antienvejecimiento.

La realidad es que este tipo de tratamientos ya no son exclusivos de celebridades. Miembros de la realeza europea también han acudido a estas clínicas. A diferencia de los jugos detox, la sueroterapia va directo a la sangre, lo que la hace más efectiva y, por supuesto, más costosa.

Y es que Alberto no busca solo mejorar su salud. Busca resetearse. Volver a ser el príncipe que fue. Aunque el palacio guarde silencio, su cuerpo habla por él.