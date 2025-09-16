Alberto de Mónaco comunica a Felipe VI que no tiene intención de volver a España

El príncipe Alberto de Mónaco ha quedado con una imagen muy negativa de España después de los recientes acontecimientos en la Vuelta a España, donde tuvo que ser evacuado de manera urgente por motivos de seguridad. Según fuentes cercanas, el monarca monegasco no piensa regresar al país a corto ni medio plazo, y lo ha hecho saber directamente a Felipe VI en una conversación que, aunque cordial, reflejó la firme decisión de Alberto.

El incidente, que puso en riesgo su integridad, ha marcado profundamente al príncipe de Mónaco. Durante la evacuación, Alberto se sintió expuesto y vulnerable, consciente de que la situación podía derivar en consecuencias graves. A raíz de esa experiencia, ha decidido que no volverá a exponerse a circunstancias similares. La sensación de peligro y la falta de garantías fueron suficientes para que el monarca comunicara que no tiene intención de regresar a España mientras persista el riesgo de repetir episodios como el vivido.

Alberto, sin problemas con Felipe VI

Fuentes cercanas aseguran que Alberto de Mónaco dejó claro a Felipe VI que su decisión no guarda relación con la relación personal con el Rey de España, con quien mantiene un vínculo respetuoso y cordial. Sin embargo, recalca que se niega a poner en juego su seguridad de nuevo en territorio español. La conversación entre ambos se centró en explicar los motivos de su negativa y en advertir de las posibles consecuencias: si algo similar ocurriera una vez más, las relaciones entre ambas casas reales podrían resentirse seriamente.

El comunicado, aunque diplomático, refleja un enfado y una preocupación reales por parte del príncipe monegasco. No se trata de un problema personal con Felipe VI, sino de una reacción lógica ante un episodio que percibió como peligroso y totalmente innecesario. La seguridad y la tranquilidad personal de Alberto se han convertido en su prioridad, y cualquier decisión futura respecto a visitas a España dependerá estrictamente de que existan garantías absolutas.

Así pues, la evacuación en la Vuelta a España ha generado un importante desencuentro de percepción entre Alberto de Mónaco y las autoridades españolas. Mientras mantiene el respeto hacia Felipe VI, el monarca monegasco ha dejado claro que no volverá a exponerse en España sin las condiciones de seguridad que él considere imprescindibles, dejando entrever que un nuevo incidente podría poner en riesgo la cordialidad entre ambas casas reales.