Alfonso Guerrero, ex marido de Letizia, encuentros con Felipe VI y nuevo matrimonio

Alfonso Guerrero ha vivido siempre bajo la sombra de su pasado con Letizia Ortiz, actual reina de España. A pesar de que han pasado muchos años desde su separación, sigue siendo un nombre que genera curiosidad. Sin embargo, Guerrero ha mantenido una actitud discreta, alejándose de los focos y enfocándose en lo que realmente le apasiona: la literatura.

Un amor fugaz y un camino separado

Alonso Guerrero conoció a Letizia cuando ella apenas tenía 17 años, en el instituto donde él era profesor. La diferencia de edad y su relación como maestro y alumna no pasó desapercibida, y su historia fue tema de conversación durante años. En 1998, decidieron casarse, aunque su unión no duró mucho. El matrimonio estuvo marcado por diferencias de intereses y la decisión de Letizia de mudarse a México para continuar su formación, lo que provocó la separación en 1999. Desde entonces, Guerrero se alejó del foco mediático y trató de rehacer su vida lejos de la fama. A pesar de una breve relación posterior con María del Carmen Astero Marín, el escritor no volvió a encontrar estabilidad emocional en el terreno personal, pero sí en su carrera.

Rumores y nuevos comienzos

En 2023, Alonso Guerrero volvió a captar la atención pública con la publicación de su novela "Las mujeres felices son una quimera". El libro generó especulaciones sobre si estaba inspirado en su relación con Letizia. Sin embargo, Guerrero desmintió tales rumores, aclarando que su obra no tiene ninguna relación con su pasado y defendió su derecho a escribir sobre cualquier tema sin que se le vincule constantemente con su exmujer.

Uno de los rumores más persistentes en torno a Guerrero ha sido su supuesto vínculo con Felipe VI. Se ha hablado de encuentros secretos entre el escritor y el rey, e incluso se ha especulado con que Felipe VI le habría pagado para que guardara silencio sobre ciertos aspectos del pasado de Letizia. No obstante, Guerrero ha negado rotundamente estas versiones, afirmando que su relación con la monarquía es cordial pero inexistente en la actualidad.

Hoy en día, Alonso Guerrero continúa con su vida tranquila, alejada de los medios. Su carrera literaria sigue siendo su principal enfoque, mientras su historia con Letizia queda en el pasado, sin mayores controversias ni protagonismos. Su vida sigue siendo un ejemplo de cómo se puede superar el peso de una relación mediática y encontrar la paz en lo que realmente importa.