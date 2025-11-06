Amadeo Martínez, excoronel del ejército: “Juan Carlos I se ha acostado con más de 5.000 mujeres”

El excoronel del Ejército Amadeo Martínez Inglés ha sacudido la opinión pública con declaraciones muy duras sobre Juan Carlos I. Según él, el rey emérito habría mantenido relaciones con unas 5.000 mujeres a lo largo de su vida. Lo cuenta en su libro Juan Carlos I. El rey de las cinco mil amantes, donde aborda la vida más íntima del monarca español.

Martínez no se guarda detalles. Habla de vedettes famosas, mujeres de la alta sociedad e incluso de féminas más humildes. Afirma que existían vídeos, audios y hasta un “estadillo diario” que documentaba las relaciones del rey. Este material, según él, estaba elaborado por agentes de inteligencia y oficiales del Ejército que vigilaban de cerca al monarca. Una vigilancia constante que mezclaba la seguridad nacional con la vida privada.

El excoronel describe que incluso figuras públicas como Bárbara Rey grababan encuentros con Juan Carlos. Para Martínez, la magnitud de estas aventuras es sorprendente y demuestra un lado del rey desconocido por la mayoría de los españoles. Desde su juventud en la Academia General Militar hasta su reinado, las cifras son impactantes. Entre 1976 y 1994, Juan Carlos habría tenido 2.154 relaciones, mientras que solo entre 1956 y 1957 sumó 332.

🚨Ojo cuidado👇🏻



🛑 Juan Carlos I: ¿Cuánto costaron sus amantes a los fondos públicos y qué secretos de Estado desveló en la cama?



▪️¡Qué sorpresa! Juan Carlos I, otra vez en el ojo del huracán, pero esta vez con vídeos muy gordos. No, no son rumores: un coronel del Ejército,… pic.twitter.com/GFuhFARLPP — Nenedenadie (@nenedenadie) October 1, 2024

Poder, miedo y escándalo

Más allá de los números, Martínez Inglés subraya el contexto de poder que rodeaba al rey. Según él, incluso el expresidente Felipe González conocía estos episodios, pero se sentía impotente ante la influencia de Juan Carlos. El excoronel sostiene que, en algunos aspectos, el monarca actuaba como un “dictador” dentro de una monarquía que se suponía democrática.

El libro también muestra cómo estos escándalos marcaron la imagen pública del rey. De héroe político pasó a ser una figura asociada a excesos y controversias. La dimensión de sus relaciones extramatrimoniales plantea preguntas sobre la moral y la reputación de la Casa Real. Para Martínez, el legado de Juan Carlos no solo incluye sus logros, sino también la sombra de sus desmanes amorosos, que han dejado huella en la percepción social del ex monarca.

Con estas revelaciones, el excoronel no solo cuenta cifras, sino que pone sobre la mesa un debate sobre poder, intimidad y ética. Juan Carlos I, según Martínez, se enfrenta a un capítulo de su historia que no se borra fácilmente, y que seguirá generando polémica mucho tiempo después de su abdicación.