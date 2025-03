Arrestos en Elcano en el grupo de Leonor por subir alcohol abordo

El pasado 11 de enero, la princesa Leonor inició su esperado viaje a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, con el objetivo de recorrer más de 17.000 millas en 140 días. Este largo trayecto la llevará a Nueva York, pero también a varios países de Latinoamérica. Es un viaje de formación similar al que hicieron su padre, Felipe VI, y su abuelo, Juan Carlos I, cuando eran jóvenes. La travesía, sin embargo, ha estado marcada por un incidente que ha puesto en alerta a la tripulación.

El incidente de alcohol a bordo

Durante la última parada en Las Palmas, varios compañeros de la princesa Leonor intentaron subir botellas de ron al barco. Estas botellas, aparentemente, estaban destinadas a animar reuniones privadas entre los jóvenes, algo que es completamente prohibido en el buque. Al ser descubiertos, los responsables fueron arrestados. Las autoridades a bordo actuaron con rapidez, requisando las botellas de inmediato. Aunque este suceso es de menor magnitud en comparación con otros incidentes ocurridos en el pasado, ha puesto en evidencia las vulnerabilidades en el control de la tripulación a bordo del Elcano.

Medidas disciplinarias en el buque

El comandante del Juan Sebastián Elcano no tardó en tomar medidas. Los altos mandos han reafirmado su compromiso con la disciplina y el respeto a las normativas dentro del barco. Este tipo de comportamientos no será tolerado, y las autoridades han dejado claro que se tomarán acciones drásticas para garantizar que no se repitan. La situación recuerda a otro incidente ocurrido en 2014, cuando el buque estuvo involucrado en un caso de tráfico de drogas, lo que afectó gravemente la imagen de la Armada Española. En ese entonces, más de 150 kilos de cocaína fueron introducidos a bordo durante una escala en Cartagena de Indias, lo que resultó en la detención de varios miembros de la tripulación.

Este nuevo incidente subraya la importancia de mantener altos estándares de seguridad y vigilancia en todas las etapas del viaje. Los responsables deben ser conscientes de que cualquier violación de las reglas afectará tanto a la disciplina como a la imagen del Elcano y la Armada Española.