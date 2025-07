Aumentan las dudas sobre la paternidad de la infanta Sofía

A lo largo de los últimos tiempos, no han sido pocas las dudas que han surgido respecto al matrimonio entre Felipe VI y la reina Letizia. La pareja que conforman los reyes de España no ha estado carente de problemas en su vida como matrimonio. Las infidelidades ya son una realidad documentada por incontables testimonios y periodistas, y a nadie se le escapa que la relación entre Felipe y Letizia no va más allá de la de dos personas con muchos intereses puestos en aparentar ser una pareja normal, a pesar de no serlo de ninguna manera.

En este sentido, uno de los aspectos que más controversia genera es la paternidad de la infanta Sofía. Y es que, mientras desde Zarzuela no dudan en afirmar que la hija menor de Letizia es hija de Felipe VI, las pruebas visuales indican que podría haber algo más detrás. Si comparamos a Leonor y Sofía, lo único en lo que coinciden es en el color del pelo.

Un parecido demasiado cercano a Del Burgo

Tal y como señala la periodista Laura Rodríguez, mientras que Leonor es una Borbón de los pies a la cabeza y sus rasgos no hacen más que confirmar que es hija de Felipe VI y nieta de Juan Carlos I, en el caso de la infanta Sofía no hay nada que indique que sea Borbón como su hermana. De hecho, según apunta la periodista, la hija menor de los Reyes de España tiene un parecido mucho más cercano con Jaime del Burgo que con Felipe VI.

Esta insinuación no viene sin fundamentos. En 2006, cuando Letizia quedó embarazada de la infanta Sofía, su relación con Jaime del Burgo seguía presente, se veían y, según se cree, mantenían encuentros a escondidas sin que Felipe VI ni nadie en Zarzuela se enterara. Lo que podría haber llevado a Letizia a un embarazo no deseado.

Así pues, a pesar de que no existe ninguna evidencia concluyente, siguen creciendo las dudas sobre la paternidad de la infanta Sofía, quien, a medida que crece, demuestra no tener ni un solo rasgo en común con la familia Borbón.