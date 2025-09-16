Camilla Parker Bowles ha amenazado a Carlos III si admite el regreso de Harry

Las tensiones dentro de la Casa Real británica no solo persisten, sino que se intensifican, y según fuentes de Inglaterra, una voz tiene un peso determinante: Camilla Parker Bowles. La consorte del rey Carlos III se ha mostrado especialmente contundente respecto al posible regreso del príncipe Harry a Buckingham, y no duda en transmitirle a su marido su firme rechazo a cualquier acercamiento del duque de Sussex.

Según los allegados, Camilla considera que Harry ha dañado de forma irreparable la imagen de la Casa Real y lo culpa de todos los males recientes que afectan a la familia. Para ella, permitir su regreso sería inaceptable y pondría en riesgo la continuidad de ciertas dinámicas dentro del palacio. La consorte habría recordado a Carlos III que siempre tuvo reservas sobre la relación de Harry con Meghan Markle, algo que incluso se hizo público, y ahora utiliza esos hechos como argumento para mantener la distancia.

Camilla le pide a Carlos III que se ponga duro

El mensaje que la duquesa de Cornualles traslada al monarca es claro: no hay margen para reconciliaciones a medias. Según las fuentes, insiste en que, si Harry regresara a Buckingham, Carlos III debería mostrarse firme y exigir disculpas públicas por todo lo sucedido. Para Camilla, esa es la única manera de preservar la dignidad y la reputación de la familia real ante la opinión pública, que aún recuerda con fuerza los reproches y revelaciones de los Sussex en los últimos años.

Y es que, lejos de ser un simple consejo, la postura de Camilla Parker Bowles refleja un temor más profundo: la posibilidad de que la presencia del duque en Buckingham reavive conflictos internos y ponga en entredicho la autoridad de Carlos III. Cada gesto y cada decisión son analizados con lupa, y la consorte cree que ceder ante Harry sería un error estratégico y simbólico que la familia no puede permitirse.

Así pues, la influencia de Camilla en la corte británica se deja sentir con claridad. Su firme oposición al regreso de Harry demuestra que, a pesar de los intentos de acercamiento, la reconciliación dentro de los Windsor sigue siendo un terreno complejo, plagado de recelos y de exigencias que, por ahora, parecen imposibles de satisfacer.