Camilla Parker Bowles, obligada a ser internada si no responde al último tratamiento

A lo largo de estas últimas semanas se ha hablado mucho de la nula evolución del estado de salud de Carlos III. El Rey de Inglaterra ha copado la gran mayoría de las portadas y se ha convertido en el gran protagonista de la actualidad sobre la Casa Real de Gran Bretaña. Sin embargo, la realidad es que en Buckingham no es el único que puede estar en un momento crítico de su vida. Pues, Camilla Parker Bowles ha estado acusando las consecuencias de haber llevado una vida llena de excesos y malas costumbres.

En este sentido, tal y como se han encargado de relatar fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, el equipo médico de Buckingham está ciertamente preocupado por la salud de la consorte. Y es que, después de pasarlo realmente mal por culpa de los efectos de una infección de pecho relativamente grave, el cuerpo de Camilla Parker Bowles mostró los primeros síntomas de flaqueza.

Esta situación ha acabado haciendo que salten todas las alarmas en Buckingham, donde son muy conscientes de que si Camilla sigue bebiendo y fumando de forma habitual, su vida se podría acortar de forma muy sustancial. Es por este motivo que, por su bien, todos los médicos de la Casa Real, le han hecho saber a Camilla Parker Bowles que deberá hacer un esfuerzo y dejar por completo tanto el tabaco como la bebida. Algo que parece muy complicado que se acabe cumpliendo.

Camilla lleva toda la vida cerca del vino

Mientras que el tabaco sí que es algo que Camilla puede dejar, todas las personas cercanas a la esposa de Carlos III aseguran que no va a ser capaz de alejarse del alcohol. Concretamente del vino tinto. Y es que esta bebida la ha acompañado a lo largo de sus 76 años de vida. Por lo que dejarlo no es una opción para la consorte, a la que ya han amenazado con internar si no hace caso y comienza a poner fin a sus malos vicios.

Así pues, después de ver la debilidad del cuerpo de Camilla Parker Bowles, los médicos de Buckingham le han pedido encarecidamente que deje de fumar y beber. Sin embargo, la consorte no se plantea dejar de disfrutar de su vino tinto.