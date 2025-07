Camilla PArker Bowles sabe que el Príncipe Guillermo buscará venganza cuando sea rey

La salud de Carlos III se encuentra en su punto más crítico. sus reciente smejoras no le aseguran muchos más años de vida. Y es que el monarca británico sigue batallando contra un cáncer que no remite, mientras en Buckingham se preparan para lo inevitable. Los médicos no pueden ocultar ya su pesimismo, y su heredero, Guillermo de Gales, ha comenzado a tomar posiciones para asumir las riendas de la Corona británica en cualquier momento. Guillermo se siente listo para liderar y dar el giro que la institución necesita, consciente de que el relevo está cerca y de que necesita una profunda modernización.

Pero no todos en la Casa Real comparten ese entusiasmo por la sucesión al trono. Quien está viviendo con mayor inquietud estos tiempos es Camilla Parker Bowles. Más allá de la gravedad de la enfermedad de Carlos III, lo que de verdad quita el sueño a la reina consorte es la llegada de Guillermo al trono, con quien mantiene una relación marcada por la desconfianza y los desencuentros.

El Príncipe Guillermo nunca ha apreciado a Camilla

Tal y como desveló en su día Harry de Sussex, la entrada de Camilla en Buckingham nunca fue aceptada de buen grado por los hijos de Carlos III. Tanto Guillermo como Harry suplicaron a su padre que no se casara con ella, y desde entonces, la relación con sus hijastros ha sido, en el mejor de los casos, distante. Con Guillermo, el distanciamiento es aún mayor.

Ahora, Camilla teme que Guillermo ejerza todo su poder como rey para vengar viejas heridas. No es solo miedo a quedar relegada de los actos oficiales; lo que realmente inquieta a Camilla es perder todos los privilegios y beneficios que su posición de reina le ha dado hasta ahora. Fuentes cercanas a Buckingham revelan que la consorte ha pedido a Carlos que interceda por ella antes de que sea tarde.

Camilla está convencida de que, tras la marcha de Carlos, Guillermo no dudará en apartarla y reducir su figura al mínimo. En su mente, la batalla ya está perdida. Lo que teme ahora es que, cuando llegue el momento, el nuevo rey no tenga piedad. Así, mientras Carlos III se resigna a su final, Camilla se prepara para el suyo.