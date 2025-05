Camilla Parker Bowles se hará millonaria gracias al enfrentamiento entre Carlos III y Harry

La relación entre Carlos III y el Príncipe Harry está pasando por el peor momento de sus respectivas vidas. El Rey de Inglaterra no le perdona a su hija que haya revelado que se encuentra en un estado de salud muy grave, unas palabras las que Harry ofreció a la BBC, que provocaron que el Rey de Inglaterra cargara con fuerza contra su hijo menor, al que no quiere ni ver y por el que no va a mover ni un solo dedo para facilitar su regreso a Buckingham.

De hecho su enfado con el Príncipe Harry es tan grande que Carlos III habría tomado la decisión de reducir sustancialmente su participación en la herencia que va a dejar. En este sentido, tal y como han revelado medios cercanos a la Casa Real de Gran Bretaña, la decisión de Carlos III no habría sido otra que la de reducir al mínimo lo que va a heredar su hijo mayor, como respuesta a las constantes faltas de respeto a las que ha estado sometido.

Ante esta situación, la realidad y las matemáticas dicen que los demás beneficiarios de la herencia del Rey de Inglaterra van a tener una parte más grande del pastel. Sin embargo, todo apunta a que será Camilla Parker Bowles la que más partido va a sacar el enfrentamiento entre Carlos III y Harry de Sussex. Pues será ella la que vea aumentada, en mayor medida, su parte de la herencia.

Camilla sí que va a necesitar el dinero de su marido

La realidad es que ni Guillermo de Gales ni Kate Middleton ni Harry tienen grandes necesidades económicas. Todos tienen la vida más que solucionada por el hecho de pertenecer, de una manera u otra, a la familia Windsor. Sin embargo, Camilla sí que va a necesitar del dinero de su marido para poder mantener su lujoso nivel de vida. Ya que ella no tiene el mismo pasado que el resto de los Windsor y no le sobra tanto el dinero.

Así pues, gracias al enfrentamiento entre Harry y Carlos III, Camilla Parker Bowles va a ser capaz de aumentar sustancialmente su parte de la herencia y, de forma inevitable, mejorará mucho su calidad de vida una vez su marido no esté en vida.