Camilla Parker Bowles se quiere hacer millonaria a costa de Carlos III y del Príncipe Harry

Desde su llegada a la Casa Real de Gran Bretaña, no han sido pocos los que han acusado a Camilla Parker Bowles de haberse acercado a Carlos III por interés y para sacar tajada de su matrimonio. Una serie de acusaciones que hasta ahora parecían infundadas y basadas en el odio y en los prejuicios sobre una mujer que nunca ha hecho ninguna muestra de haberse casado por interés. De hecho, tanto Camilla como Carlos III, siempre se han profesado un amor que ha parecido lo más auténtico que hay dentro de las relaciones de Buckingham.

Sin embargo, por mucho que el interés no sea la base del matrimonio de los Reyes de Inglaterra, sí que parece que el dinero va a jugar un papel muy importante en la vida de Camilla Parker Bowles, una vez su marido ya no esté en vida. Pues, como ya no tendrá nadie que le pague todos los gastos, la consorte deberá buscar la forma de hacer dinero para seguir con su estilo de vida. Una fórmula que ya habría encontrado.

Camilla Parker Bowles está usando al Príncipe Harry

Si hay una persona dentro de la familia Windsor a la que Camilla odia con todas sus fuerzas, ese es el Príncipe Harry. El hijo menor de Carlos III nunca se ha llevado nada bien con su madrastra, a la que llegó a definir como la madrastra malvada de los cuentos de hadas. Algo que llevó al límite la mala relación entre el Duque de Sussex y la esposa de Carlos III.

Ante esta situación, fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña han asegurado que Camilla estaría convenciendo a su marido para que le quitara dinero de la herencia a Harry, para dárselo a ella. Algo que justifica diciendo que Harry lo ha abandonado en el momento más delicado de su vida y ni se ha molestado en ir a verlo en algún punto de los últimos cinco años. Un argumento que estaría convenciendo a Carlos III.

Así pues, la venganza de Camilla Parker Bowles parece que ya está servida. La consorte está preparando una jugada que si le sale bien la haría rica a costa del Príncipe Harry. Una doble victoria para la reina Camilla.