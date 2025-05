Carlos III ha pedido al Príncipe Guillermo que cumpla el último deseo de Isabel II

Carlos III ha comenzado a asumir que su vida está llegando a su final. No responde a los tratamientos contra el cáncer y las expectativas de los médicos de Buckingham son absolutamente dramáticas. Lo que lo ha llevado a aceptar que, salvo un giro de guion muy inesperado, le va a quedar muy poco tiempo al frente de la Casa Real de Gran Bretaña. Una realidad que ha llevado al monarca inglés a no realizar demasiados cambios en una institución en la que sabe que no va a estar al mando durante mucho más tiempo.

En este sentido, el que deberá tomar las riendas de Buckingham será el Príncipe Guillermo, que, consciente del delicado estado de salud de su padre, ya se ha comenzado a preparar a conciencia para tener un reinado próspero y fructífero, el cual estará basado en la renovación ya actualización de la Casa Real, la cual no ha cambiado en nada a lo largo de las últimas décadas.

Ante esta intención de renovar todo lo que tenga que ver con Buckingham, fuentes cercanas a la Realeza aseguran que Carlos III ha pedido a su hijo que, en la medida de lo posible y aceptable, trate de cumplir el último deseo de Isabel II, que lo único que quería era que los Windsor se mantuvieran fuertes y unidos. Algo que Carlos III ha sido incapaz de cumplir por culpa de su disputa con el Príncipe Harry.

Guillermo buscará reconciliarse con su hermano

La realidad es que una de las bases del reinado de Guillermo se va a basar en la recuperación de Harry para la causa. El actual Príncipe de Gales no tiene contacto alguno con su hermano, pero está convencido de que si se sientan a hablar van a ser capaces de llegar a una entente para que Harry vuelva a ejercer sus funciones como Duque de Sussex y siendo el gran apoyo de un Guillermo que necesita contar con la popularidad y el don de gentes de su hermano.

Así pues, Carlos III ya le ha pedido a Guillermo que en su reinado trate de unir de nuevo a la familia. Haciendo así honor a la última voluntad de la Reina Isabel II.