Carlos III hundido, no puede salir de casa y necesita atención médica las 24 horas

A lo largo de estos últimos meses se ha hablado mucho del estado de salud de Carlos III. El Rey de Inglaterra está en un momento absolutamente crítico a nivel de salud y no es capaz de mostrar ningún tipo de mejoría. De hecho, los médicos de Buckingham son cada vez más pesimistas con la evolución del Rey de Inglaterra. Y es que, si no comienza a mostrar algún tipo de evolución positiva y hace que el cáncer de colon comience a remitir, podría quedarle muy poco tiempo de vida. Algunos pronostican que le queda un año o incluso menos.

Ante esta situación, parte de los esfuerzos están yendo dedicados a la mejora de la calidad de vida de Carlos III. Sin embargo, tampoco parece que estén sirviendo de mucho. Pues, a pesar de que hace días que no sufre ningún episodio de dolores severos o ningún otro inconveniente grave. El Rey de Inglaterra sigue sin poder salir de casa cuando le da la gana. De hecho, si no va acompañado no puede hacer nada.

Según apuntan fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, el riesgo de que Carlos III sufra algún tipo de desmayo o desvanecimiento sigue estando ahí. Por lo que no es viable que viva solo o que no esté acompañado de un equipo médico durante las 24 horas del día. Y es que necesita estar vigilado por el riesgo que corre constantemente.

Carlos III está muy tocado mentalmente

La realidad es que el hecho de verse tan debilitado y mermado en todos los sentidos, ha dejado muy afectado a Carlos III. El Rey de Inglaterra está absolutamente hundido y no soporta el hecho de no poder hacer vida normal como se había acostumbrado hasta ahora. No le gusta depender de lo que le digan unos médicos y tener que estar bajo observación durante todo el día. Lo que ha comenzado a provocar que el monarca inglés se desmorone por completo anímicamente.

Así pues, la nula evolución en sus estado de salud, ha dejado muy tocado psicológicamente a Carlos III, que ya no es que vea como su vida corre peligro, es que siente que su calidad de vida ha bajado drásticamente en muy poco tiempo.