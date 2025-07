Carlos III llama a Harry y a Guillermo para reunirlos antes de su muerte

El estado de salud de Carlos III es indudablemente grave. Los efectos del cáncer han causado estragos en el cuerpo del Rey de Inglaterra, el cual, a pesar de saber que esta enfermedad no va a acabar con su vida, sí que es consciente de que una recaída es algo más que posible, y eso sí que tendría muchas opciones de ser fatal para él. Es por este motivo que ya ha pedido a sus hijos que comiencen a prepararlo todo de cara a su funeral. Para el cual es importante que estén preparados y que sean conscientes del protocolo que habrá que seguir.

En este sentido, tal y como han revelado fuentes cercanas a la Casa Real de Gran Bretaña, a lo largo de los últimos días, el monarca inglés ya les habría pedido a sus dos hijos que se plantearan la posibilidad de reunirse y así preparar entre los tres todo lo que va a envolver a la ceremonia de entierro, una vez Carlos III haya fallecido. Una situación que el monarca ve muy cerca.

Carlos III no quiere una familia rota en su entierro

A pesar de que él es uno de los responsables de que las cosas no fluyan en Buckingham, Carlos III está profundamente afectado por el delicado ambiente que se vive en la Casa Real. Siente que está desperdiciando sus últimos años de vida en una pelea familiar que lo ha dejado sin relación con Harry que, por si no fuera suficiente, ha decepcionado a su madre al no poder reconciliarse con él.

Harry y Guillermo al frente de la ceremonia

Más allá de querer su simple presencia, Carlos III está convencido de que quiere que sus dos hijos sean las figuras principales en su entierro. Quiere que sean los grandes protagonistas y que no sea un drama. Quiere ser recordado con una sonrisa y como un hombre de familia.

Así pues, para evitar una imagen triste y lamentable, Carlos III ha pedido a sus dos hijos que se reúnan con él con cierta celeridad para poder concretar los detalles relativos a su ceremonia de funeral.