Carlos III llama semanalmente al Príncipe Harry ante la gravedad de los sucesos

El estado de salud de Carlos III se ha convertido en una gran preocupación dentro de Buckingham. El Rey de Inglaterra no está siendo capaz de hacer remitir el cáncer de colon que le fue detectado ahora hace más de un año. Una situación que ha provocado que el equipo médico encargado de velar por el bienestar de Carlos III hayan comenzado a dar unos muy malos presagios a la familia Windsor. Y es que, si el monarca inglés no comienza a mejorar, podríamos estar ante los últimos 365 días de vida de un Carlos III que todavía tiene varios asuntos que resolver.

En este sentido, según han revelado los medios de Reino Unido, Carlos III es incapaz de vivir tranquilo con el peso de no haber tenido la oportunidad de conocer a sus nietos, Archie y Lilibet. El Rey de Inglaterra lleva mucho tiempo sin hablarse con su hijo Harry y ha visto como esa ausencia de relación ha provocado un inmenso dolor en su vida, ya que siente la necesidad de estar en contacto con sus nietos.

Carlos III no cesa en sus intentos de convencer a Harry

Tal y como han ido revelando desde Gran Bretaña, no hay semana en la que Carlos III no intente ponerse en contacto con el Príncipe Harry para pedirle que le haga este último favor. Y es que Carlos III no podrá descansar en paz hasta que no haya abrazado a los pequeños Archie y Lilibet, a los que no ha ni podido ver desde que nacieron. Una realidad que atormenta profundamente al Rey de Inglaterra.

Sin embargo, no es Harry el que tiene la última palabra a la hora de decidir qué van a hacer sus hijos. Pues, la que más se ha opuesto a la idea de que Archie y Lilibet estén cerca de su abuelo, no es otra que Meghan Markle. La Duquesa de Sussex guarda un profundo rencor por los Windsor y no tiene la más mínima intención de hacerle un favor así de importante a su suegro, al que detesta.

Así pues, a pesar de estar llamando de forma semanal a su hijo Harry, todo apunta a que, por ahora, Carlos III no va a tener la oportunidad de reunirse por primera vez en su vida, con sus nietos de parte del Príncipe Harry y Meghan Markle.