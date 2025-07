Carlos III negocia con el Príncipe Guillermo, el futuro de Kate Middleton y Camilla Parker Bowles

Carlos III sabe que su tiempo corre más deprisa que nunca. Aunque en los últimos días se ha filtrado que su estado de salud ha mejorado, el monarca británico es consciente de que este cáncer de colon ha sido un toque de atención. Un aviso de que en cualquier momento las cosas pueden torcerse y de que no le queda tanto margen como desearía para dejar atados los últimos flecos de su vida. Y el fleco más delicado tiene nombre y apellidos: Camilla Parker Bowles.

El Rey de Inglaterra no quiere que su última etapa se convierta en una guerra familiar. Por eso, antes de que salten chispas y de que el enfrentamiento con su hijo se convierta en una realidad, ha decidido sentarse con Guillermo para definir qué papel jugará Camilla en la Casa Real británica cuando él ya no esté para protegerla. Porque Carlos sabe que su hijo no está dispuesto a aguantar a su madrastra al frente de Buckingham como ahora.

Carlos III busca lo mejor para Camilla Parker Bowles

Carlos III quiere encontrar la mejor salida para Camilla. Evitarle un destierro público y doloroso que manche el final de su historia juntos. Según cuentan fuentes cercanas a palacio, el monarca ha aceptado que Guillermo no la quiere cerca cuando él se convierta en Rey. El pacto es claro: Kate Middleton será quien tome el relevo como figura femenina fuerte dentro de la monarquía británica, la que asuma cada vez más protagonismo en actos y despachos, y la que ocupe el espacio que Camilla dejará libre.

Pero para que todo esto ocurra, primero Camilla tendrá que dar un paso atrás. Lo saben todos en palacio y lo sabe ella, que no quiere convertirse en un problema para el futuro de Guillermo. Tras una reunión larga, intensa y cargada de silencios entre padre e hijo, todo quedó acordado: Camilla mantendrá presencia institucional mientras Carlos viva, pero será Kate quien se prepare para liderar cuando llegue el momento.

Así pues, para que Carlos III pueda morir en paz. No solo necesita saber que Camilla tendrá un lugar en el que vivir tranquilamente, sino que también necesita saber que la Casa Real de Gran Bretaña va a estar en buena manos con Kate Middleton y el Príncipe Guillermo.