Carlos III pacta un final digno para Camilla Parker Bowles

Aunque en los últimos días han llegado noticias esperanzadoras sobre la salud de Carlos III, el Rey de Inglaterra sabe que su diagnóstico de cáncer de colon ha sido un aviso implacable. Es consciente de que su tiempo puede torcerse de un momento a otro, y por eso ha decidido adelantarse a lo inevitable. Según revelan fuentes británicas, el monarca ha pedido una reunión privada con su hijo, el Príncipe Guillermo, para trazar el futuro de la Casa Real británica una vez él ya no esté.

La gran preocupación de Carlos III no es su legado ni su imagen, sino el destino de su esposa, la reina Camilla. El Rey sabe que su hijo no está dispuesto a mantenerla al frente de Buckingham como lo está ahora. Consciente de que las tensiones podrían estallar en cuanto el relevo se produzca, ha optado por encarar el tema de frente y pactar, antes de que las diferencias se conviertan en una batalla abierta.

Camilla no tiene el favor de Guillermo

La realidad es que el monarca no tiene mucho margen de maniobra. Guillermo nunca ha ocultado su escasa simpatía hacia su madrastra, y en privado habría dejado claro que, una vez se corone, quiere reducir su papel al mínimo. El acuerdo que padre e hijo negocian pasaría por una transición discreta: Kate Middleton será quien asuma, con el tiempo, el protagonismo femenino en la familia real, siempre y cuando su salud se lo permita.

De este modo, y según informan medios cercanos a Buckingham, el plan va tomando forma. Carlos III busca blindar a Camilla Parker Bowles frente a un posible destierro inmediato, garantizando que su salida del foco sea gradual y sin escándalos que puedan dañar la imagen de la monarquía. Al mismo tiempo, allana el camino para que Guillermo y Kate comiencen a consolidar su papel como futuro Rey y Reina de Inglaterra.

Así pues, la reunión entre padre e hijo habría terminado con un pacto tácito: Camilla seguirá junto a Carlos mientras viva, pero deberá aceptar un papel más discreto cuando Guillermo ocupe el trono. Una cesión que, en el fondo, refleja que incluso en palacio, el poder no solo se hereda… también se negocia.