Carlos III solamente perdonará al Príncipe Harry si cumple su última voluntad

El estado de salud de Carlos III está empeorando de forma constante y sin frenos. En este sentido, el Rey de Inglaterra, a pesar de que no quiere que se sepa de forma pública y notoria que no está bien de salud, ya ha comenzado a dejarlo todo preparado de cara al momento de su fallecimiento. Un momento que Carlos III no quiere que llegue sin que se hayan cumplido todas y cada una de sus últimas voluntades. Siendo, conocer a sus nietos, su principal deseo antes de morir. Algo que también va a implicar al Príncipe Harry.

Es por este motivo que, tal y como han adelantado algunos medios cercanos a la Casa Real de Gran Bretaña, Carlos III habría propuesto al Príncipe Harry, que, a cambio de perdonarlo y levantar el veto que ahora mismo tiene sobre su figura en Buckingham, le presente a sus hijos y los deje ver antes de morir. Una propuesta que permitiría que Carlos III descanse en paz y que pueda conocer a sus nietos.

Meghan Markle no cederá en nada

Sin embargo, a pesar de que Harry podría llegar a estar abierto a permitir que su padre conozca a Archie y a Lilibet, Meghan Markle siempre ha sido la encargada de evitar que sus dos hijos tengan contacto alguno con los Windsor. Y es que si hay algo que Meghan tiene más que claro, es que la familia real de Gran Bretaña no va a poder influenciar de ninguna manera a los pequeños Archie y Lilibet.

Carlos III ve imposible que se cumpla su deseo

Dada la constante negativa por parte de Meghan Markle, Carlos III habría encontrado en esta negociación con el Príncipe Harry, la única oportunidad para poder llegar a conocer a sus dos nietos más pequeños. Una situación que no deja que el Rey de Inglaterra pueda descansar en paz, ya que siente que tiene ese deber pendiente en su vida.

Así pues, Carlos III ha propuesto a Harry de Sussex, que si le permite conocer a Archie y a Lilibet, le va a levantar el veto dentro de todas las instancias de Buckingham. Una propuesta que no parece que vaya a ser bien recibida por parte de Meghan Markle.